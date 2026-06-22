Stellantis выходит на рынок роботакси: представлена новая платформа СТЛА Оне

·30·Авто
Stellantis выходит на рынок роботакси: представлена новая платформа СТЛА Оне

Концерн Stellantis, один из крупнейших игроков мировой автомобильной промышленности, приступил к укреплению своих позиций в сегменте беспилотного транспорта. Компания решила полностью адаптировать новую платформу СТЛА Оне, дебют которой ожидается в следующем году, под требования операторов роботакси. Этот шаг означает стратегию автопроизводителя стать основным поставщиком в будущей экосистеме городского транспорта. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

Бренды, входящие в состав Stellantis, такие как Peugeot и Вауксхалл, теперь будут производить специализированные фургоны и легковые автомобили, интегрированные с системами автономного управления. Сообщается, что новая платформа технически спроектирована идеально не только для традиционных водителей, но и для сервисов под управлением искусственного интеллекта.

Стратегическое партнерство с Uber и Вайве

В рамках проекта Stellantis подписал трехстороннее соглашение с британским разработчиком автономного ПО Вайве и крупнейшим в мире сервисом по перевозке пассажиров Uber. В рамках этого сотрудничества с текущего года планируется начать масштабные испытания роботакси в 10 крупнейших городах мира, включая Лондон.

Значимость этого партнерства заключается в том, что Stellantis становится не просто поставщиком «железа», а неотъемлемой частью высокотехнологичных транспортных сервисов. Через платформу Uber пользователи смогут заказывать беспилотные автомобили Stellantis, что откроет для компании новые источники дохода.

Перспективы для рынка Узбекистана

Учитывая определенное присутствие брендов Stellantis, в частности моделей Peugeot и Опел, на автомобильном рынке Узбекистана, этот глобальный технологический скачок в будущем может повлиять и на местную инфраструктуру. В то время как в нашей стране развиваются проекты «умного города» и цифровой экономики, ожидается, что такие автономные платформы коренным образом изменят общественный транспорт и службы доставки.

По мнению экспертов, успех платформы СТЛА Оне покажет, насколько Stellantis конкурентоспособен в противостоянии с такими технологическими гигантами, как Tesla и китайская BYD. Технология автономного управления служит не только для удобства, но и для повышения безопасности на дорогах и оптимизации расхода топлива.

В ближайшем будущем Stellantis планирует представить на базе этой платформы не только компактные хэтчбеки, но и крупные фургоны для коммерческого использования. Это станет важным шагом в реализации систем беспилотной доставки для логистических компаний.

StellantisРоботаксиUberАвтономный автомобильТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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