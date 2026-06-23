Toyota предупредила Евросоюз о последствиях протекционизма

·1·Авто
Toyota предупредила Евросоюз о последствиях протекционизма

Компания Toyota, один из крупнейших мировых автопроизводителей, выразила обеспокоенность тем, что новые экономические ограничения, продвигаемые Европейским союзом, могут изолировать регион от международного рынка. Руководство компании подчеркнуло, что введение строгих правил на основе принципа «Маде ин Эуропе» (Сделано в Европе) приведет к сокращению инвестиционных потоков и изоляции промышленности. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Генеральный директор Toyota Эуропе Ёсихиро Наката высказал критические замечания по поводу предлагаемого Евросоюзом законопроекта об ускорении промышленного развития (ИАА). По его словам, эта инициатива может нанести ущерб международным связям, которые годами укрепляли европейскую автомобильную промышленность, и снизить глобальную конкурентоспособность региона.

Протекционизм и его влияние на отрасль

В последнее время Евросоюз усиливает защитные меры с целью поддержки местных производителей и защиты от внешней конкуренции. Однако для таких глобальных гигантов, как Toyota, подобные барьеры приводят к усложнению цепочек поставок и росту производственных затрат. Ёсихиро Наката назвал такую политику «саботажем», отметив, что союз фактически изолирует сам себя.

Для справки: Toyota владеет рядом крупных заводов в Европе и вносит значительный вклад в экономику региона. По мнению представителей компании, отказ от принципов свободной торговли и открытого сотрудничества может быть вредным не только для иностранных брендов, но и для самой автомобильной экосистемы Европы.

Инвестиции под угрозой

Новые правила Евросоюза требуют, чтобы большая часть автокомпонентов производилась именно на территории союза. Это ограничивает международную логистику и использование глобальных ресурсов. Глава Toyota предупреждает, что столь жесткие требования могут вынудить компанию пересмотреть будущие инвестиционные проекты.

Эти процессы значимы и для рынка Узбекистана, так как цены и стратегии производства на глобальном автомобильном рынке напрямую зависят от экономической ситуации в Европе. Ослабление позиций бренда Toyota в Европе неизбежно повлияет на обновление моделей и трансфер технологий в мировом масштабе.

В заключение можно сказать, что эта «неожиданная атака», о которой заявила Toyota, свидетельствует об обострении отношений между Евросоюзом и глобальными автопроизводителями. Теперь в центре внимания экспертов отрасли окажется то, как Брюссель будет поддерживать баланс между экономическим суверенитетом и свободным рынком.

ToyotaЕвропейский СоюзАвтомобильная ПромышленностьИнвестицииПротекционизм
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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