Ford намерен совершить революцию на рынке доступных электромобилей с помощью технологий Ф1

·30·Авто
Ford намерен совершить революцию на рынке доступных электромобилей с помощью технологий Ф1

Американский автогигант Ford использует опыт гонок Формулы-1 при создании своей новой и доступной платформы для электромобилей. По словам генерального директора компании Джима Фарлей, эта технология, разработанная специальной командой «скункворкс» в Калифорнии, в будущем должна завоевать не только рынок США, но и рынок Европы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Группа инженеров, работающая над новой платформой под названием Универсал EV, действует в отрыве от традиционных шаблонов автопрома. Основная часть команды состоит из специалистов в области автоспорта, которые внедряют инженерные решения, более сложные и эффективные, чем в гиперкарах. Подробности об этом предоставило издание Autocar.

Новая стратегия против китайских брендов

Руководство Ford считает этот проект самым эффективным способом конкуренции с дешевыми электромобилями из Китая. Ожидается, что первым автомобилем на новой платформе станет компактный пикап для рынка США, цена которого составит около 30 000 долларов. Это обеспечит значительное ценовое преимущество в сегменте электромобилей.

Джим Фарлей подчеркнул, что специалисты из мира Формулы-1 обладают уникальными знаниями в области аэродинамики и энергоэффективности. «Почти все члены нашей команды либо пришли из Ф1, либо являются страстными поклонниками этих гонок. Их знания в аэродинамике дают нам преимущество перед конкурентами», — говорит глава Ford.

Автомобили, создаваемые на базе новой платформы, будут радикально отличаться по внешнему виду от нынешних моделей Ford с двигателями внутреннего сгорания. Эскизы, показанные в тизерах, свидетельствуют о совершенно новом подходе к дизайну, что послужит обновлению визуальной идентификации бренда.

Европейский рынок и планы на будущее

Хотя Ford пока официально не подтвердил вывод моделей на этой платформе в Европу, эксперты считают это вполне вероятным. По предположениям, модели на платформе Универсал EV могут выйти на рынок континента вслед за хэтчбеками и кроссоверами на платформе Renault, ожидаемыми в 2028 году.

Появление таких доступных электромобилей имеет важное значение и для автомобильного рынка Узбекистана. Мировой престиж бренда Ford и стратегия доступных цен могут еще больше повысить интерес местных потребителей к электромобилям.

Подводя итог, Ford стремится превратиться из традиционного автопроизводителя в высокотехнологичную компанию, ориентированную на эффективность. Перенося опыт Формулы-1 в массовое производство, компания намерена начать новую эру на рынке электромобилей.

FordЭлектромобильFormula 1Universal EVАвтопром
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Sardor Ergashev
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