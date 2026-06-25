Обновленный UAZ Patriot: специальная версия для бездорожья выйдет в 2027 году

Ульяновский автомобильный завод (UAZ) официально подтвердил возобновление производства специальной версии «Экспедиция» для своего самого популярного внедорожника Патриот. Ожидается, что эта модификация, предназначенная для эксплуатации в условиях тяжелого бездорожья, поступит в продажу в 2027 году. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на пресс-службу завода. сообщает издание.

В настоящее время обновленный Патриот проходит полный цикл испытаний. Согласно плану, автомобиль также пройдет комплексные проверки в зимний сезон 2026-2027 годов. По заявлению производителя, на первом этапе продаж покупателям будут предложены только модели, оснащенные бензиновым двигателем.

Технические обновления и вопрос дизельного двигателя

Относительно нового российского дизельного двигателя объемом 2,0 литра и мощностью 136 л.с., который вызывает большой интерес, окончательного решения пока не принято. Инженеры работают над компоновкой силового агрегата и конструктивными особенностями. Если технические вопросы будут решены положительно, в будущем версия «Экспедиция» может быть оснащена дизельным двигателем и новой шестиступенчатой механической коробкой передач.

Обновленный UAZ Patriot получит современную оптику. В частности, передние и задние фары автомобиля станут полностью светодиодными (ЛЭД). Также ожидаются изменения в салоне: будут установлены рулевое колесо нового дизайна и электромеханическая раздаточная коробка с управлением через поворотный селектор.

Безопасность и внедорожные режимы

Система курсовой устойчивости (ЭСК);

Система контроля торможения в поворотах (CBC);

Специальный режим Офф-роад.

В новой модели особое внимание уделено безопасности и электронным помощникам. Модификация «Экспедиция» будет дополнена следующими системами:

Эти электронные системы значительно облегчат движение автомобиля по пересеченной местности. По данным завода, партнер по поставке специального внешнего обвеса и дополнительного оборудования для внедорожника уже выбран.

Продукция UAZ традиционно востребована на рынке Узбекистана для использования в горных районах и специальными службами. Несмотря на популярность современных китайских кроссоверов в последние годы, рамные внедорожники, такие как Патриот, сохраняют стабильный спрос в своем сегменте. Ожидаемое в 2027 году обновление должно повысить конкурентоспособность этой модели.