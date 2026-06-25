BMW M3 Touring вступает в новую эру: универсал сохранится в семействе Неуе Классе

·15·Авто
BMW M3 Touring вступает в новую эру: универсал сохранится в семействе Неуе Классе

Немецкий концерн BMW продолжит выпуск универсала М3 Touring, одной из своих самых популярных спортивных моделей, в новом поколении на базе платформы Неуе Классе. Это решение связано с неожиданным резким ростом спроса на данный тип кузова на таких крупных рынках, как США и Китай. Хотя седан М3 достиг уже шестого поколения, его версия универсал (естате) появилась только в 2021 году с поколением Г80. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, успех текущей модели удивил руководство компании. Новое поколение М3 Touring будет создано на базе недавно представленного концепта Висион М Неуе Классе. Если нынешняя модель оснащена 3,0-литровым твин-турбо двигателем мощностью 523 л.с., то будущая модель, как ожидается, будет представлена как в версиях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и в полностью электрических (EV).

Неожиданный поворот на рынках Китая и США

По словам главы отдела продаж BMW M Сильвии Нойбауэр, М3 Touring стал одной из самых успешных моделей в портфеле бренда. Интересно, что на китайском рынке, где традиционно не любят универсалы, эта модель стала настоящим символом «лифестйле». Несмотря на то, что обычный 3 Сериес Touring в Китае не продается, именно модель М3 Touring была встречена с огромным спросом.

Аналогичная ситуация наблюдается и в США. Американские потребители обычно предпочитают СУВ и полноразмерные автомобили, однако М3 Touring смог найти свою нишу на этом рынке. Госпожа Нойбауэр отметила, что дилерам даже не приходится прилагать усилий для продажи этой модели, так как клиенты сами стоят в очереди.

Технические возможности и конкуренция

Новое поколение М3 Touring может получить систему с четырьмя электродвигателями (квад-мотор), что выведет динамические показатели автомобиля на совершенно новый уровень. В отличие от своего главного конкурента, компании Mercedes-Benz, BMW стремится оставить покупателям право выбора. Таким образом, клиенты смогут выбрать либо традиционную бензиновую, либо современную электрическую версию.

На автомобильном рынке Узбекистана спортивные модели бренда BMW, особенно серия М, также имеют своих поклонников. Хотя в нашем регионе популярен кузов седан, глобальный тренд на универсалы может повлиять и на местный премиум-сегмент. Новая платформа Неуе Классе означает для BMW не только технологический скачок, но и полное обновление философии дизайна.

Компания планирует увеличить объемы производства, так как спрос в несколько раз превышает предложение. Это свидетельствует о том, что будущее модели М3 Touring выглядит многообещающим и она не покинет конвейер в ближайшие годы.

BMWM3 TouringNeue KlasseАвтомобилиТехнологии
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Sardor Ergashev
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