Революция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторами

·19·Авто
Революция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторами

По мере стремительного развития индустрии электромобилей терминология в области аккумуляторных технологий становится всё более сложной. Сегодня начинается переход от традиционных батарей с жидким электролитом к более безопасным и эффективным твердотельным (солид-стате) технологиям. Эти изменения не только увеличат запас хода, но и значительно сократят время зарядки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Бренд МГ объявил о начале массового производства своих полутвердотельных аккумуляторов под названием СолидКоре. По данным компании, эта технология появится в электромобилях МГ на европейском рынке в конце этого года. Ячейки СолидКоре содержат как твердые, так и жидкие электролиты, однако доля жидкости составляет всего 5%. Это обеспечивает лучшую работу при низких температурах и более быструю зарядку по сравнению с традиционными батареями.

Полутвердотельные и полностью твердотельные технологии

Другие производители на рынке для полутвердотельных технологий часто используют электролитные гели, однако подход МГ несколько отличается. В то же время подразделение Ампере компании Renault в сотрудничестве с Баскуеволт ускоряет разработку батарей на основе литий-металла. Эта технология базируется на специальном полимерном электролите, который позволяет использовать литий-металл вместо традиционных графитовых анодов.

Использование литий-металлических анодов резко повышает плотность энергии аккумулятора. Однако эта технология долгое время создавала сложности для инженеров. Одной из главных проблем является образование игольчатых структур, называемых дендритами. Прорастая через электролит и достигая катода, они могут вызвать короткое замыкание. Кроме того, изменение объема литий-металла при зарядке создает риск для целостности аккумуляторного блока.

Перспективы будущего и конкуренция

Сотрудничество Ампере и Баскуеволт уже показывает положительные результаты. Их технология позволяет достичь высокой плотности энергии и одновременно снизить затраты на производство аккумуляторных блоков. Если безопасное использование литий-металлических анодов станет возможным, время зарядки электромобилей практически сравняется со временем заправки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

На данный момент полутвердотельные батареи считаются более зрелой технологией, и МГ здесь выступает первопроходцем. Однако гиганты индустрии активно работают и над полностью твердотельными (алл-солид-стате) аккумуляторами. Например, компания Nissan пообещала представить первый электромобиль с такой технологией к 2028 году.

Учитывая растущую популярность электромобилей на рынке Узбекистана, эти новые технологии в будущем будут иметь большое значение и для местных потребителей. Особенно вопросы эффективности в зимний период и скорости зарядки остаются одними из решающих факторов в наших климатических условиях.

ЭлектромобильАккумуляторMGRenaultТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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