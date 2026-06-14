В базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились первые изображения и технические характеристики нового флагманского седана, входящего в линейку Дйнастй бренда BYD — обновленной модели BYD Han. Официальное название автомобиля еще не утверждено, в настоящее время компания проводит голосование среди пользователей. Новая модель отличается узкой светодиодной полосой в передней части, активной решеткой радиатора и воздухозаборниками в спортивном стиле. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Габариты автомобиля составляют 5256 кс 1999 кс 1510 мм, а колесная база — 3130 мм. По своим размерам новый седан немного превосходит знаменитых представителей немецкого Ф-класса — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Сериес и Audi A8. В задней части сохранены характерные для бренда BYD фонари в стиле «китайского узла».

Покупателям будут предложены два варианта автомобиля — гибридная и полностью электрическая версии. Модель с подключаемым гибридом (PHEV) оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и электродвигателем мощностью 272 л.с. Аккумулятор емкостью 54,5 кВт⋅ч позволяет преодолеть 370 км пути в электрическом режиме по циклу ВЛТК.

Полностью электрическая версия будет доступна с задним и полным приводом (AWD). Одномоторный вариант развивает мощность 503 л.с., а двухмоторная флагманская версия выдает в сумме 775 л.с. (570 кВт). По имеющимся данным, запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 800 до 1008 км.

Новый седан будет оснащаться двухцветной окраской кузова, 20-дюймовыми колесными дисками в базовой комплектации и 21-дюймовыми для электрических версий. Официальная премьера модели запланирована на ближайшие месяцы, и она станет одним из самых технологичных и роскошных седанов в семействе BYD.