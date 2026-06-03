Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом

Компания «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство обновленной модели Lada Нива Легенд с 20 июля 2026 года. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в рамках форума ПМЭФ-2026. По его словам, легендарный внедорожник получит новые комплектации, более мощный двигатель и дополнительные опции. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Ранее компания уточнила, что данная модель будет оснащаться 1,8-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. Аналогичный мотор в настоящее время устанавливается на модели Lada Нива Травел. Одним из важнейших аспектов обновления станет впервые применяемое в истории Lada Нива Легенд использование двусторонне оцинкованной стали для элементов кузова.

В частности, передняя панель («телевизор»), капот, крыша, дверь багажника и задний фартук будут изготовлены из коррозионностойкого оцинкованного металла. Также изменения коснутся системы безопасности: будет внедрена фронтальная подушка безопасности для водителя.

В технической части модернизирована передняя подвеска автомобиля: стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед. Ожидается, что это изменение улучшит управляемость и плавность хода. В общей сложности в обновленной модели Lada Нива Легенд применено более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов.