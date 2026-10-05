Рейтинг обновлен: кто входит в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Испании

Самая авторитетная в мире аналитическая платформа по оценке трансферной стоимости футболистов Трансфермаркт официально опубликовала обновленный рейтинг цен на звезд, выступающих в испанской Ла Лиге. В списке, представленном по состоянию на 5 октября, юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль сохранил абсолютное лидерство как один из самых дорогих футболистов планеты.

Обновленная десятка лучших традиционно продемонстрировала полную гегемонию двух испанских грандов — «Реал Мадрида» (5 футболистов) и «Барселоны» (4 футболиста). В этот дуэт смог пробиться только форвард «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес.

Ямаль — на вершине, Мбаппе и Беллингем в погоне

На верхних строчках рейтинга наблюдается интересная конкуренция и финансовые показатели:

Феномен Ламина Ямаля: Рыночная стоимость 19-летнего вингера, воспитанника «Барселоны», 220 миллионов евро закрепила за ним статус самого дорогого игрока не только Ла Лиги, но и мирового футбола;

Мадридские суперзвезды: Французский бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе занимает второе место с 200 миллионами евро, а английский полузащитник Джуд Беллингем замыкает тройку лидеров со 160 миллионами евро;

Высокая оценка Педри: Основной полузащитник каталонцев Педри занял четвертую строчку с показателем в 150 миллионов евро.

Резкие изменения цен: кто подорожал, а кто подешевел?

В обновленном отчете зафиксирована значительная динамика трансферной стоимости некоторых игроков:

Самый большой скачок (+30 млн евро): Трансферная стоимость молодого опорного полузащитника «Реал Мадрида» Яна Диоманде выросла сразу на 30 миллионов, достигнув 120 миллионов евро;

Продолжающие рост (+10 млн евро): Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (110 млн евро) и турецкий плеймейкер «королевского клуба» Арда Гюлер (100 млн евро) смогли увеличить свою стоимость еще на 10 миллионов;

Подешевевшие (-10 млн евро): Вингер «Реала» Винисиус Жуниор (130 млн евро) и нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес (110 млн евро) потеряли по 10 миллионов евро от своей прежней стоимости. Также 19-летний центральный защитник каталонцев Пау Кубарси сохранил отметку в 100 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги (Трансфермаркт, 5 октября):