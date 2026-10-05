Рейтинг обновлен: кто входит в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Испании

·36·Спорт
Рейтинг обновлен: кто входит в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Испании

Самая авторитетная в мире аналитическая платформа по оценке трансферной стоимости футболистов Трансфермаркт официально опубликовала обновленный рейтинг цен на звезд, выступающих в испанской Ла Лиге. В списке, представленном по состоянию на 5 октября, юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль сохранил абсолютное лидерство как один из самых дорогих футболистов планеты.

Обновленная десятка лучших традиционно продемонстрировала полную гегемонию двух испанских грандов — «Реал Мадрида» (5 футболистов) и «Барселоны» (4 футболиста). В этот дуэт смог пробиться только форвард «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес.

Ямаль — на вершине, Мбаппе и Беллингем в погоне

На верхних строчках рейтинга наблюдается интересная конкуренция и финансовые показатели:

  • Феномен Ламина Ямаля: Рыночная стоимость 19-летнего вингера, воспитанника «Барселоны», 220 миллионов еврозакрепила за ним статус самого дорогого игрока не только Ла Лиги, но и мирового футбола;

  • Мадридские суперзвезды: Французский бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе занимает второе место с 200 миллионами евро, а английский полузащитник Джуд Беллингем замыкает тройку лидеров со 160 миллионами евро;

  • Высокая оценка Педри: Основной полузащитник каталонцев Педри занял четвертую строчку с показателем в 150 миллионов евро.

Резкие изменения цен: кто подорожал, а кто подешевел?

В обновленном отчете зафиксирована значительная динамика трансферной стоимости некоторых игроков:

  • Самый большой скачок (+30 млн евро): Трансферная стоимость молодого опорного полузащитника «Реал Мадрида» Яна Диоманде выросла сразу на 30 миллионов, достигнув 120 миллионов евро;

  • Продолжающие рост (+10 млн евро): Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (110 млн евро) и турецкий плеймейкер «королевского клуба» Арда Гюлер (100 млн евро) смогли увеличить свою стоимость еще на 10 миллионов;

  • Подешевевшие (-10 млн евро): Вингер «Реала» Винисиус Жуниор (130 млн евро) и нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес (110 млн евро) потеряли по 10 миллионов евро от своей прежней стоимости. Также 19-летний центральный защитник каталонцев Пау Кубарси сохранил отметку в 100 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги (Трансфермаркт, 5 октября):

  1. Ламин Ямаль («Барселона») — 220 млн евро

  2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 млн евро

  3. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 млн евро

  4. Педри («Барселона») — 150 млн евро

  5. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 млн евро (−10 млн)

  6. Ян Диоманде («Реал Мадрид») — 120 млн евро (+30 млн)

  7. Фермин Лопес («Барселона») — 110 млн евро (+10 млн)

  8. Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид») — 110 млн евро (−10 млн)

  9. Арда Гюлер («Реал Мадрид») — 100 млн евро (+10 млн)

  10. Пау Кубарси («Барселона») — 100 млн евро

TransfermarktЛа ЛигаЛамин ЯмальКилиан МбаппеФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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