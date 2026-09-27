Электромобили BYD могут преодолевать расстояние в 1300 километров

Китайский автомобильный гигант BYD объявил о готовности к дальнейшему развитию аккумуляторных технологий для электромобилей своего премиального бренда Денза. Руководство компании подчеркнуло, что при наличии спроса со стороны рынка и покупателей, они способны увеличить запас хода транспортных средств на одной зарядке до 1200–1300 километров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как пишет издание иксбт.ком, такое заявление было сделано генеральным менеджером бренда Денза Ли Хуэем после выхода на рынок новой модели Денза З9С. Этот автомобиль не только предлагает покупателям широкие возможности, но и воплощает в себе современные технологические решения.

Новая модель и её возможности

Денза З9С поступил в продажу 23 сентября, его начальная цена составляет 255 800 юаней. В свою очередь, стоимость флагманской полностью электрической версии, поддерживающей систему быстрой зарядки, оценивается в 275 800 юаней.

Запас хода данной флагманской версии, заявленный по циклу КЛТК, используемому китайскими производителями, составляет 1100 километров. Это является одним из самых высоких показателей на современном рынке электромобилей.

Технические пределы и рыночный спрос

Ли Хуэй отметил, что текущие 1100 километров — это не предел технических возможностей платформы. Специалисты компании обладают достаточным потенциалом для дальнейшего увеличения запаса хода, однако искусственно завышать этот показатель только ради маркетинговых целей не планируется.

По словам представителя компании, вопрос выпуска версий с запасом хода 1200 или 1300 километров в будущем будет решаться исключительно исходя из реальных потребностей пользователей. «Если покупателям потребуется 1200 или 1300 километров, мы готовы это обеспечить», — добавил Ли Хуэй.

Второе поколение аккумуляторов Бладе

В настоящее время BYD постепенно переводит все свои электромобили и гибридные модели на тяговые аккумуляторы Бладе второго поколения. Батареи нового поколения не только увеличивают емкость и плотность энергии, но и обеспечивают возможность сверхбыстрой зарядки.

В частности, батареи этого типа можно зарядить до 98 процентов всего за 9 минут. На фоне высокого потока заказов BYD последовательно наращивает объемы производства этих аккумуляторов в текущем году.