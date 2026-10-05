Подешевевшие звезды: какие топ-футболисты упали в цене в Ла Лиге?

·25·Спорт
Подешевевшие звезды: какие топ-футболисты упали в цене в Ла Лиге?

Авторитетный портал Трансфермаркт, оценивающий рыночную стоимость игроков в футбольном мире, официально обновил трансферные цены представителей испанской Ла Лиги. В представленном очередном аналитическом отчете привлекает внимание то, что трансферная стоимость звезд ряда гранд-клубов, которые регулярно находились на вершине, сразу снизилась на 10 миллионов евро.

В ряды лидеров, потерявших в цене, вошли игроки основного состава «Барселоны», «Реал Мадрида» и «Атлетико Мадрид».

5 топ-звезд, подешевевших на 10 миллионов евро

Согласно обновленным показателям, футболистами, потерявшими наибольшую финансовую стоимость в Ла Лиге, стали:

  • Френки де Йонг («Барселона»): 130 млн евро (−10 млн евро);

  • Алехандро Бальде («Барселона»): 40 млн евро (−10 млн евро);

  • Кристиан Ромеро («Атлетико Мадрид»): 25 млн евро (−10 млн евро);

  • Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид»): 110 млн евро (−10 млн евро);

  • Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»): 130 млн евро (−10 млн евро).

В высшей элите несмотря на удешевление

Хотя в трансферной стоимости наблюдается спад, данные игроки сохраняют статус самых дорогих активов чемпионата Испании:

  • Дуэт на 130 миллионов: Френки де Йонг и Винисиус Жуниор остаются в числе самых дорогих футболистов Ла Лиги с ценником в 130 миллионов евро каждый;

  • Статус Хулиана Альвареса: аргентинский нападающий «Атлетико», несмотря на потерю 10 миллионов, с показателем в 110 миллионов евро остается третьим самым дорогим футболистом в этом списке.

По мнению специалистов, физическая форма по ходу сезона, ротации и командные результаты могут вновь оказать свое влияние на рыночную цену игроков при следующих обновлениях.

TransfermarktЛа ЛигаБарселонаРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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