Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд

·1·Авто
Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд

Первый автомобиль возрожденного бренда Фриландер, созданный в партнерстве Chery и Jaguar Land Rover, добился своего первого крупного успеха. По данным Иксбт.ком, гибридный внедорожник Фриландер 8 успешно поднялся на высоту 6002 метра, получил сертификат Книги рекордов Гиннесса и установил абсолютный мировой рекорд. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное испытание было тщательно спланировано и стало серьезным экзаменом для силовой установки автомобиля. Машина тестировалась в экстремальных условиях, где содержание кислорода было примерно на 40 процентов ниже обычного. По данным производителя, даже в таких условиях двигатель внутреннего сгорания смог сохранить 80 процентов своей мощности.

Технические возможности и экстремальные испытания

В гибридной системе Фриландер 8 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор выполняет роль генератора, а сам автомобиль приводится в движение электродвигателями. Двухступенчатая трансмиссия, примененная в транспортном средстве, позволяет увеличить крутящий момент в 1,5 раза, что критически важно для движения по крутым склонам.

В ходе успешного рекордного заезда автомобиль преодолел сложный участок протяженностью 1480 метров с перепадом высот около 200 метров по каменистой дороге. Согласно заявлению компании, после столь тяжелого испытания днище и ходовая часть машины не получили никаких повреждений.

Выход на рынок и современные технологии

Цена модели Фриландер 8, поступившей в продажу на китайском рынке 3 сентября, установлена в диапазоне от 290 до 380 тысяч юаней. Новый автомобиль вызвал большой интерес у покупателей: за первые 12 часов после презентации было оформлено более 5000 предварительных заказов.

Этот крупный внедорожник с габаритной длиной 5185 мм, шириной 2050 мм, высотой 1898 мм и колесной базой 3040 мм предлагается в пяти- и шестиместной (по схеме 2+2+2) версиях. В создании модели, помимо Chery, принимали активное участие компании Huawei, КАТЛ и Qualcomm.

Все модели оснащены чипом Snapdragon 8295 и современной 800-вольтовой архитектурой, а в стандартный комплект входит комплекс систем помощи водителю Huawei Кианкун АДС 3.0. Также в салоне автомобиля установлена медиасистема с 15,6-дюймовым Mini LED экраном и отдельный 17,3-дюймовый дисплей для задних пассажиров.

Freelander 8CheryРекорд ГиннессаГибридный автомобильКитайские автомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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