Сирожиддин Одилов приговорен к 4 годам лишения свободы: стали известны подробности суда

·65·Общество
Сирожиддин Одилов приговорен к 4 годам лишения свободы: стали известны подробности суда

Автор ЁуТубе-канала «Сироджиддин Медиа» и руководитель одноименного ООО Сирожиддин Одилов приговорен к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщили суды Джизакской области.

Согласно приговору Мирзачульского районного суда по уголовным делам от 5 октября, Одилов признан виновным в вымогательстве в отношении одного гражданина, а также в повторном мошенничестве с использованием служебного положения в отношении еще двух лиц.

Согласно материалам дела, он путем вымогательства получил 12 млн сумов от Д.Ш., а путем мошенничества — 30 млн сумов от Г.Дж. и 33 млн сумов от Р.Х. Общий ущерб составил 75 млн сумов, и данная сумма была полностью возмещена.

Суд назначил Одилову наказание в виде 4 лет лишения свободы. В некоторых источниках отмечается, что наказание будет отбываться в колонии-поселении.

Суды Джизакской области особо подчеркнули, что в рамках уголовного дела обвинения, связанные с деятельностью Одилова в социальных сетях, не предъявлялись. Рассмотренные в суде обвинения касались хищения имущества других граждан путем мошенничества и вымогательства.

Также приговор суда первой инстанции может быть обжалован в установленном законом процессуальном порядке в вышестоящей инстанции.

По имеющимся данным, на ЁуТубе-канал «Сироджиддин Медиа» подписано более 918 тысяч человек.

Сирожиддин ОдиловSirojiddin MediaСуды Джизакской областиМошенничествоУголовное право
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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