Первый крупный внедорожник Geely получил более 43 тысяч заказов за час

Бренд Geely Galaxy представил первый в своей истории внедорожник, и новинка неожиданно добилась огромного успеха на рынке. Как сообщает иксбт.ком, новый флагманский кроссовер под названием Galaxy Zханджиан 700 сразу после презентации вызвал большой интерес у покупателей, сумев собрать рекордное количество предварительных заказов за короткое время. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая модель привлекла внимание уже в первые минуты после старта продаж. В частности, всего за первые 9 минут поступило 10 000 заявок на покупку автомобиля, а спустя всего час этот показатель превысил 43 900 единиц. Также специальная серия Ланд Ark Эдитион, выпуск которой был ограничен 700 экземплярами, была мгновенно распродана.

Технические возможности и мощность

Жанджиан 700 выходит на рынок в шести различных версиях, а его цена варьируется от 199 800 до 389 800 юаней. Автомобиль оснащен современной гибридной силовой установкой Тор ЭМ-П, включающей три электродвигателя и систему полного привода. Покупателям предлагается выбор между 1,5-литровым и 2,0-литровым бензиновыми двигателями.

Суммарная мощность топовой версии автомобиля составляет 830 kW или внушительные 1113 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент на колесах установлен на впечатляющей отметке в 13 920 Нм. Благодаря такому огромному потенциалу мощности тяжелый внедорожник, несмотря на свой вес, способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,95 секунды.

Запас хода и внедорожные характеристики

Емкость установленного в автомобиле аккумулятора КАТЛ составляет 47,14 кВт·ч, что позволяет преодолеть до 305 километров пути исключительно на электротяге по циклу КЛТК. Общий запас хода на топливе и электричестве превышает 1200 километров, что обеспечивает дополнительный комфорт водителям в дальних поездках.

Модель специально подготовлена для серьезных условий бездорожья. Угол въезда составляет 30 градусов, угол съезда — 31 градус, а дорожный просвет — 233 миллиметра. Автомобиль способен легко преодолевать броды глубиной до 800 миллиметров.

В салоне установлены пять больших экранов, холодильник объемом 18,5 литра и сиденья с функцией 14-точечного массажа. Предусмотрено 17 специальных режимов движения для сложных дорог, включая «режим краба» и систему разворота на месте, сокращающую радиус разворота до 3,36 метра.