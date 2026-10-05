Электромобиль Hyundai Ioniq 3 поступил в продажу в Великобритании

Согласно данным Иксбт.ком, новый электромобиль Hyundai Ioniq 3 поступил в продажу на рынке Великобритании и привлек внимание своей конкурентоспособной ценой. Благодаря утверждению правительственного гранта на электромобили (Электрик Кар Грант) в размере 3750 фунтов стерлингов, стартовая цена модели составила 18 495 фунтов стерлингов. Такая ценовая политика делает автомобиль одним из самых доступных предложений в своем классе, создавая отличные возможности для покупателей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Стало известно, что базовая модель Ионик 3 стоит на 3000 фунтов стерлингов дешевле своего главного конкурента — хетчбэка Renault 5 Урбан Ранге. Кроме того, он на 1500 фунтов стерлингов доступнее модели Китроен е-К3 Урбан Ранге. Примечательно, что, несмотря на ценовое преимущество, модель Hyundai превосходит обоих конкурентов по запасу хода, предлагая возможность проехать 213 миль на одном заряде.

Аэродинамический дизайн и технические возможности

Hyundai Ioniq 3 длиной 4,15 метра и высотой 1,51 метра по своим габаритам занимает нишу между компактным Renault 5 и более крупным Volkswagen ИД 3. Уникальная форма автомобиля описывается компанией Hyundai как «аэро-хетч», созданный для максимального повышения аэродинамической эффективности. В результате линия крыши плавно опускается к задней части, напоминая предыдущие модели Hyundai Велостер и завершаясь выразительным спойлером в форме «утиного хвоста».

Передняя часть автомобиля была специально спроектирована для минимизации фронтальной площади. В результате этих усилий коэффициент аэродинамического сопротивления составил 0,26, что лучше показателя более компактного Renault 5 (0,29). Сообщается, что Ионик 3, оснащенный стандартной батареей емкостью 42,2 кВт⋅ч, способен преодолеть 208 миль без подзарядки.

Комплектации и ценовая политика

В базовой версии некоторые важные элементы были исключены для поддержания низкой цены. В частности, в начальной комплектации отсутствует высоко расположенный экран приборной панели, который является центральным элементом нового дизайна интерьера и предназначен для того, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Водителям придется смотреть на центральный сенсорный экран для отслеживания скорости и пробега. Однако покупатели, выбравшие версию Премиум стоимостью от 23 695 фунтов стерлингов, получат этот экран обратно.

Поскольку правительственный грант распространяется на все версии, модель Лонг Ранге с запасом хода до 308 миль начинается от 21 995 фунтов стерлингов. Внешний дизайн был разработан под руководством ведущего дизайнера Мануэля Шёттле (Мануел Шоттле), и это первый электромобиль Hyundai, спроектированный в Европе. Он создан на основе нового языка дизайна бренда «Арт оф Стил».