«Пытается казаться требовательным»: Пирс Морган жестко критиковал главного тренера сборной Португалии

Вспыхнувший конфликт между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и капитаном команды Криштиану Роналду продолжает оставаться в центре внимания международной прессы. Известный британский телеведущий и журналист Пирс Морган отреагировал на поведение португальского специалиста, сравнив его с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом и обвинив тренера в открытой попытке заработать дешевый авторитет.

Ранее английский журналист, вызвавший огромный резонанс своим скандальным эксклюзивным интервью с Криштиану Роналду, и на этот раз решительно встал на защиту позиции звездного форварда.

«Хочет прославиться за счет унижения Роналду»: резкая атака Моргана

Пирс Морган на своей официальной странице в сети Кс (бывший Twitter) резко осудил решения Жорже Жезуша:

«Этот тренер — португальский тен Хаг! Он изо всех сил старается показать себя невероятно жестким, принципиальным и требовательным наставником. На самом деле он пытается заработать себе дешевое имя и авторитет за счет удивительно неуважительного унижения Криштиану Роналду».

По мнению журналиста, данная ситуация напоминает сценарий искусственного давления и неуважения, имевший место в последний период выступлений Роналду за «Манчестер Юнайтед».

Детали ухода из расположения сборной перед матчем с Данией

Напомним, что конфликт приобрел серьезный характер перед гостевым матчем с Данией в рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА:

Намек на пресс-конференции: На предматчевой пресс-конференции Жорже Жезуш дал понять, что Роналду может остаться в запасе или вообще не выйти на поле, однако утверждал, что между ними нет никаких разногласий;

Шаг протеста: Возмущенный решением тренера и его отношением в процессе тренировок, Роналду досрочно покинул лагерь национальной команды;

Национальный резонанс: Данный поступок капитана вызвал беспрецедентные споры в португальском футболе и привел к разделению лагеря болельщиков по всей стране на два противоположных мнения.

Как будут развиваться отношения?

Судя по результатам на поле, сборная Португалии добилась побед в обеих играх без Роналду (4:2 против Дании и 2:1 против Норвегии). Тем не менее, судьба легенды национальной команды остается неопределенной.

В настоящее время мировая футбольная общественность внимательно следит за предстоящей очной встречей между Жорже Жезушем и Криштиану Роналду, а также за тем, будет ли капитан включен в заявку на ноябрьские матчи Лиги наций.