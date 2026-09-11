Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

·36·Авто
Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Увидело свет новое издание Книги рекордов Гиннесса. В ее очередной выпуск вошли десятки необычайных мировых достижений и примечательных рекордов со всей планеты. Среди них оказался и самый узкий автомобиль Fiat. Об этом сообщает UPI.

В новом ежегодном издании популярного сборника собрано множество уникальных достижений, интересных результатов и поразительных рекордов. Одним из самых примечательных участников книги стал итальянский механик, который переработал классический автомобиль Fiat, сузив его ширину всего до 50 сантиметров.

Автор конструкции сумел превратить обычный автомобиль в совершенно необычное транспортное средство, создав самую узкую движущуюся машину в мире. Таким образом, его техническое решение заняло место на страницах Книги рекордов Гиннесса.

Помимо необычного транспортного средства, на страницах нового сборника рекордов представлены сотни других невероятных фактов и поражающих воображение способностей людей. Редакторы включили в издание спортивные результаты, различные технологические эксперименты, а также редкие природные явления.

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По словам авторов, ежегодное обновление реестра помогает отслеживать и фиксировать развитие человеческой фантазии, креативности и инженерной мысли.

Выход книги в свет традиционно сопровождается церемонией официальной презентации главных героев издания. Участникам, потратившим годы на подготовку к установлению рекорда, были вручены именные сертификаты, подтверждающие статус мирового рекордсмена.

Новое издание уже поступило в международную продажу и стало доступно читателям в самых разных уголках мира.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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