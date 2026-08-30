Электромобиль BYD Янгванг У7 прошел экстремальные испытания

Компания BYD, один из ведущих китайских автопроизводителей, завершила крайне жесткий ресурсный тест своего флагманского седана Янгванг У7, что является редкостью для автомобильной индустрии. Как сообщает иксбт.ком, серийный электромобиль, приобретенный у случайного дилера, за девять дней непрерывно преодолел 30 тысяч километров, доказав на практике стабильность аккумуляторной батареи нового типа. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Этот сверхтяжелый марафон продлился 8 суток, 19 часов и 58 минут. Во время испытаний в китайском городе Наньнин дневная температура воздуха превышала +36 градусов, а влажность достигала 80 процентов. Несмотря на суровые условия, климат-контроль в салоне постоянно поддерживал комфортную температуру +24 градуса. Средняя скорость автомобиля на протяжении всего теста составила 240 км/ч, что поразило даже экспертов.

Нагрузки в экстремальных условиях и возможности Бладе Баттерй 2.0

Основной целью испытаний была оценка не только общей надежности машины, но и состояния аккумулятора Бладе Баттерй 2.0 нового поколения после экстремальных нагрузок. За время марафона седан более 350 раз подключался к станциям сверхбыстрой зарядки. По данным компании, даже после интенсивного пробега в 30 000 километров батарея сохранила 98,7% своей первоначальной емкости, деградировав всего на 1,3%.

Это масштабное испытание является лишь малой частью обширной программы исследований, проводимой BYD. В настоящее время в различных тестах компании участвуют 758 автомобилей, а их общий пробег уже превысил 10,49 миллиона километров. Это свидетельствует о серьезном подходе производителя к качеству своей продукции.

Технические обновления и показатели мощности

Модель Янгванг У7, получившая крупные технические обновления спустя год после выхода на рынок, обладает впечатляющими характеристиками. Полностью электрическая версия оснащается тяговыми аккумуляторами емкостью 135,5 и 150 кВт·ч. Установка из четырех электродвигателей выдает 1287 л.с., при этом модификация с батареей 135,5 кВт·ч способна проехать до 800 км по циклу КЛТК, а версия на 150 кВт·ч — до 1006 км.

Также покупателям предлагается подключаемый гибрид (PHEV) с батареей 52,4 кВт·ч и мощностью 1341 л.с. На китайском рынке стартовая цена этого передового флагманского седана составляет около 95,4 тысячи долларов США. Результаты теста еще раз подтвердили, что современные электромобили не уступают машинам с ДВС и демонстрируют высокую надежность даже в самых тяжелых условиях.