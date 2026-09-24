Астролаб и Интерстеллар Маппинг ищут водные ресурсы на Луне

Начались поиски стратегически важных ресурсов для будущей лунной базы Мун Base. Компания Астролаб подписала официальное соглашение о партнерстве с Интерстеллар Маппинг, специализирующейся на картографировании подземных ресурсов. Эта совместная инициатива направлена на тщательную подготовку к будущим космическим программам NASA и точную оценку природных запасов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, специалисты Интерстеллар Маппинг проведут глубокий анализ подповерхностных слоев лунного грунта. Их основная задача — выявить районы с наибольшей вероятностью залегания водородсодержащих летучих веществ и ледяных пластов. Стоит отметить, что для данной компании этот опыт является первым практическим шагом в работе с коммерческими лунными миссиями.

Научный подход и процесс поиска

Поиск водных ресурсов на Луне не ограничивается простым выбором самых холодных или темных участков. Как пояснил генеральный директор Интерстеллар Маппинг Эндрю Хейзелтон, глубокое понимание тепловых процессов под поверхностным слоем играет решающую роль в определении мест, где вода и лед могли сохраняться в течение длительного времени.

Полученные аналитические данные послужат основным ориентиром для современного ровера компании Астролаб под названием ФЛИП (ФЛЭКс Лунар Инноватион Платформ). Этот интеллектуальный аппарат сможет перемещаться по заданным координатам и брать пробы грунта для научных анализов.

Планы на будущее и космические перспективы

В настоящее время завершается один из важнейших этапов проекта — предполётная подготовка. Для успешной доставки ровера на южный полюс Луны был выбран посадочный модуль Гриффин-1 компании Астроботик. Миссия планируется в рамках программы NASA КЛПС и намечена на ноябрь текущего года.

По мнению экспертов, вода, обнаруженная на поверхности Луны, представляет не только научный интерес, но и служит стратегическим сырьем. В будущем эти ресурсы будут использоваться для дозаправки космических аппаратов перед полетами на Марс и другие далекие планеты. Ожидается, что лунная база станет главным «перевалочным узлом» человечества в дальнем космосе.