Вирджил ван Дейк ответил на критику тактики сборной Нидерландов

·6·Спорт
Вирджил ван Дейк ответил на критику тактики сборной Нидерландов

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, защищая свою репутацию на международной арене, категорически отверг сообщения о том, что он вмешивался в тактические решения после неудачного выступления сборной Нидерландов на чемпионате мира. Как сообщает Goal.com, опытный защитник на крайне напряженном брифинге с представителями национальной прессы решительно опроверг слухи о том, что он якобы повлиял на изменение схемы игры команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Напомним, что сборная Нидерландов досрочно покинула турнир, уступив Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти. После этой неудачи в прессе появились сообщения о том, что опытный центральный защитник оказал давление на главного тренера Рональда Кумана, вынудив команду играть в пять защитников.

Тактические изменения и обвинения прессы

Критики полагают, что именно эта тактическая перестановка негативно повлияла на стиль игры национальной команды и стала причиной раннего вылета. Ван Дейк, недовольный подобными публикациями, в общении с журналистами прямо заявил, что все это — ложь.

По словам защитника, план на игру разрабатывается исключительно тренерским штабом, и он не имеет к этому процессу никакого отношения. Он не скрывал, что устал от постоянного распространения беспочвенных домыслов в его адрес.

Заявление Ван Дейка на пресс-конференции

Выступая на пресс-конференции, футболист прокомментировал слухи следующим образом: «Один из ваших коллег заявил, что идея играть в пять защитников принадлежала мне. Это полная чушь. План разрабатывает штаб. Меня намеренно пытаются выставить в плохом свете. Такое случается слишком часто».

В то же время он признал, что команда выступила на чемпионате мира неудачно, но назвал обвинения в разрушении всего национального футбола абсолютно беспочвенными. «Факт в том, что мы просто провалились на чемпионате мира. Это суровая правда. Мы показали плохую игру», — добавил футболист.

Поражение от Марокко заставило 35-летнего игрока задуматься о завершении международной карьеры. Тяжесть раннего вылета сильно повлияла на него, побудив взять паузу в выступлениях за сборную, прежде чем принять окончательное решение о своем будущем.

Вирджил ван ДейкНидерландыРональд КуманЧемпионат мираЛиверпуль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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