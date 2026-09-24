Вирджил ван Дейк ответил на критику тактики сборной Нидерландов

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, защищая свою репутацию на международной арене, категорически отверг сообщения о том, что он вмешивался в тактические решения после неудачного выступления сборной Нидерландов на чемпионате мира. Как сообщает Goal.com, опытный защитник на крайне напряженном брифинге с представителями национальной прессы решительно опроверг слухи о том, что он якобы повлиял на изменение схемы игры команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Напомним, что сборная Нидерландов досрочно покинула турнир, уступив Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти. После этой неудачи в прессе появились сообщения о том, что опытный центральный защитник оказал давление на главного тренера Рональда Кумана, вынудив команду играть в пять защитников.

Тактические изменения и обвинения прессы

Критики полагают, что именно эта тактическая перестановка негативно повлияла на стиль игры национальной команды и стала причиной раннего вылета. Ван Дейк, недовольный подобными публикациями, в общении с журналистами прямо заявил, что все это — ложь.

По словам защитника, план на игру разрабатывается исключительно тренерским штабом, и он не имеет к этому процессу никакого отношения. Он не скрывал, что устал от постоянного распространения беспочвенных домыслов в его адрес.

Заявление Ван Дейка на пресс-конференции

Выступая на пресс-конференции, футболист прокомментировал слухи следующим образом: «Один из ваших коллег заявил, что идея играть в пять защитников принадлежала мне. Это полная чушь. План разрабатывает штаб. Меня намеренно пытаются выставить в плохом свете. Такое случается слишком часто».

В то же время он признал, что команда выступила на чемпионате мира неудачно, но назвал обвинения в разрушении всего национального футбола абсолютно беспочвенными. «Факт в том, что мы просто провалились на чемпионате мира. Это суровая правда. Мы показали плохую игру», — добавил футболист.

Поражение от Марокко заставило 35-летнего игрока задуматься о завершении международной карьеры. Тяжесть раннего вылета сильно повлияла на него, побудив взять паузу в выступлениях за сборную, прежде чем принять окончательное решение о своем будущем.