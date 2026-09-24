Крейг Беллами о Криштиану Роналду: 1000 голов — это просто безумие

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высоко отозвался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем Лиги наций УЕФА на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Специалист не скрывал своего восхищения долгой карьерой португальского форварда и поддержал его стремление достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Об этом сообщает Goal.com .

Наставник валлийцев назвал Роналду одной из величайших легенд в истории футбола, подчеркнув, что его наследие будут помнить веками. В то же время Беллами в шутливой форме добавил, что Криштиану должен продолжить свою рекордную серию уже после матча с их командой. Эта встреча вызывает огромный интерес в футбольном мире.

Противостояния в бытность игроком

За свою игровую карьеру тренер неоднократно противостоял Криштиану Роналду в Английской Премьер-лиге. Беллами, выступавший за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и «Вест Хэм Юнайтед», пять раз играл против португальского нападающего.

Один из их самых памятных матчей пришелся на сезон 2008–2009. В той игре, где доминирование было очевидным, Роналду оформил дубль на стадионе «Олд Траффорд», обеспечив «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:0.

Головоломка в защите и рубеж в тысячу голов

Беллами, участвовавший в таких бескомпромиссных встречах, как Северо-западное дерби в составе «Ливерпуля», хорошо понимает, какую серьезную проблему Роналду создает для защитников. Именно поэтому он особо отметил грандиозную цель португальского форварда.

«Мы говорим о тысяче голов. Серьезно? Кто еще способен забить тысячу голов?» — не скрывал своего изумления Беллами. Он продолжил: «Это просто безумие, надеюсь, он достигнет этой отметки, но не в завтрашнем матче против нас. Пусть все начнется после нашей игры», — пошутил он.

Изменения в тренерском штабе Португалии

Главный тренер Уэльса также обратил внимание на тренерские перестановки в сборной Португалии. Он назвал нового главного тренера Жорже Жезуша искусным тактиком, способным раскрыть потенциал команды мирового уровня.

По мнению Беллами, опытный специалист способен привнести в талантливый состав сборной Португалии дисциплину и структуру, которых им не хватало. Ожидается, что этот матч в рамках Лиги наций УЕФА станет важным испытанием для обеих команд.