Как владелица туфель на миллион долларов Имельда Маркос пришла к власти?

Бывшая первая леди Филиппин Имельда Маркос остается одной из самых обсуждаемых фигур в истории страны. Если с одной стороны она известна своей деятельностью по повышению международного авторитета государства, развитию сферы здравоохранения, культуры и образования, то с другой — прославилась роскошным образом жизни и огромными расходами.

Некоторые называли ее одной из самых жадных и безжалостных правительниц своего времени. Критику вызывало то, что в то время как Имельда тратила миллионы на личные нужды, большая часть населения страны страдала от нищеты и голода. Тем не менее, было немало и тех филиппинцев, которые искренне любили ее.

Имельда Маркос родилась 2 июля 1929 года в Маниле. По официальным данным, ее отцом был адвокат Висенте Ромуальдес, а предки входили в число зажиточных землевладельцев.

Однако существует и другая версия ее детства. Журналистка Кармен Педроса подготовила биографическую книгу о бывшей первой леди, в которой приводится информация о том, что Имельда росла в нищете и с юных лет мечтала избавиться от нужды. Услышав о книге, Имельда испугалась распространения нелицеприятных слухов о себе и попыталась запретить ее публикацию.

В юности Имельда мечтала стать эстрадной певицей и даже выступала на сценах развлекательных заведений Манилы. Однако отец не поддержал выбор дочери.

Ее жизнь кардинально изменилась в 1954 году. В том году она познакомилась с Фердинандом Маркосом, работавшим на ответственной должности в Палате представителей Конгресса Филиппин. Их отношения развивались стремительно, и всего после 11 дней встреч Фердинанд сделал ей предложение. Имельда сразу же согласилась.

Когда Фердинанд Маркос начал борьбу за президентский пост, Имельда активно помогала ему. Она ездила по стране, участвовала в официальных мероприятиях, дипломатических визитах и давала интервью о политической программе своего супруга.

В результате в 1965 году Фердинанд Маркос стал 10-м президентом Филиппин. Это еще больше укрепило политическое влияние Имельды.

В период холодной войны первая леди Филиппин в качестве представителя президента посетила СССР, Китай, Чехословакию, Румынию, Венгрию, Восточную Германию, Ирак, Кубу и Северную Корею. Она участвовала в встречах с такими политическими лидерами, как Леонид Брежнев, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи.

Благодаря дипломатической деятельности Имельды в Триполи был подписан ряд мирных соглашений, касающихся противостояния между правительством Филиппин и исламскими сепаратистами Фронта национального освобождения Моро. По мнению исследователей, международный авторитет Филиппин никогда ни до, ни после не достигал столь высокого уровня, как в период правления Маркосов.

Тем не менее, Имельда уделяла большое внимание и внутренней политике. В ее эпоху развивались сферы культуры, образования и здравоохранения. Было создано несколько крупных медицинских центров, учебных заведений и культурных объектов, в том числе Культурный центр Филиппин. Имена Имельды и Фердинанда Маркосов были присвоены десяткам стратегических объектов страны.

Однако роскошный образ жизни первой леди также не остался без внимания общественности. Имельда ездила по главным модным столицам, тратя миллионы долларов на дорогую одежду и обувь. Ее огромная коллекция обуви впоследствии стала одним из главных символов образа Имельды Маркос.

Семья Маркос также владела несколькими объектами недвижимости в США, в частности на Манхэттене. Имельда увлекалась искусством, и в ее личной коллекции находились работы Микеланджело Буонарроти, Сандро Боттичелли и Каналетто.

Такой роскошный образ жизни на фоне того, что большая часть населения жила в нищете, вызвал критику общественности. Некоторые пытались выяснить источники богатства семьи Маркос. Имельда же заявляла, что состояние семьи сформировалось еще до президентства, а часть его была унаследована от богатых родственников.

В 1980 году здоровье Фердинанда Маркоса ухудшилось. Он страдал аутоиммунным заболеванием — красной волчанкой. В этот период поползли слухи, что Имельда фактически взяла дела в свои руки.

На выборах 1986 года было объявлено о победе Фердинанда Маркоса. Однако его соперники не признали результаты. Сторонники Корасон Акино и Бениньо Акино-младшего потребовали расследования и усилили протесты по всей стране.

Несмотря на эскалацию ситуации, Фердинанд Маркос отказался применять военную силу и в 1986 году покинул страну, отправившись в изгнание. Президентский пост заняла Корасон Акино, после чего началось расследование использования семьей Маркос государственных средств.

В 1988 году Имельде и Фердинанду Маркосам были предъявлены официальные обвинения. Однако бывший президент не дожил до суда и скончался в 1989 году от почечной недостаточности.

Имельда же попыталась восстановить свою политическую деятельность. За стойкий характер филиппинцы прозвали ее «стальной бабочкой».

В 1990 году из-за процессуальных нарушений она была оправдана по всем пунктам обвинения. Позже она вернулась на Филиппины и продолжила политическую деятельность. В 2010 году ее избрали в Палату представителей от провинции Северный Илокос.

Однако судебные разбирательства на этом не закончились. В 2018 году Имельда Маркос была признана виновной по семи эпизодам коррупции и столкнулась с угрозой лишения свободы на срок до 11 лет. Она осталась на свободе под залогом и обжаловала решение.

Тем не менее, отношение к семье Маркос в филиппинском обществе до сих пор остается неоднозначным. Одни граждане связывают годы их правления с развитием страны, ростом международного престижа и крупными проектами. Другие вспоминают этот период как время нищеты, роскоши, коррупции и жесткой централизации власти.

Именно поэтому имя Имельды Маркос до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в истории Филиппин. Многомиллионные покупки, знаменитая коллекция обуви, дипломатические поездки и политическое влияние закрепили за ней исторический образ «стальной бабочки».