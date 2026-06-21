Внедряется система обязательной утилизации старых автомобилей

·1·Авто
Внедряется система обязательной утилизации старых автомобилей

В системе экологии и безопасности дорожного движения Узбекистана начинается период больших перемен. Агентством по управлению отходами внедряется система постепенной переработки (утилизации) транспортных средств, произведенных 30 лет и более назад.

Новый порядок направлен на то, чтобы отказ от старых автомобилей был не только обязательным, но и в определенном смысле выгодным для владельцев.

Какие возможности есть для владельцев автомобилей?

Государство не просто изымает старые транспортные средства, а предлагает выкупить их по рыночной стоимости . При этом владельцам автомобилей предоставляется два основных пути:

  • Денежная компенсация: Оценивается рыночная стоимость автомобиля, и соответствующая сумма выплачивается владельцу.

  • Электронный ваучер: Для тех, кто желает приобрести новый автомобиль, выдается специальный ваучер, дающий право на покупку нового авто местного производства на льготных условиях и с возможностью рассрочки платежа.

Каковы последствия отказа от сдачи старого автомобиля?

Если гражданин откажется сдать технику с истекшим сроком эксплуатации, которая наносит серьезный вред экологии, это существенно отразится на его кошельке:

Экологический платеж: За несдачу автомобиля с истекшим сроком службы на утилизацию с граждан будет ежегодно взиматься экологическая компенсация в размере 30-кратного БРВ .

Основные цели программы

Внедрение этой системы служит трем важным стратегическим целям:

  1. Чистота атмосферы: Резкое сокращение объема вредных и токсичных газов, выбрасываемых в атмосферу.

  2. Безопасность дорожного движения: Предотвращение несчастных случаев, которые могут произойти из-за технически изношенного и неисправного транспорта.

  3. Циркулярная экономика: Перевод страны на принципы экономики замкнутого цикла, то есть переработка старого металла и запчастей с их возвратом в экономику.

Очевидно, что пришло время попрощаться с «классическими» машинами с многодесятилетней историей на дорогах. Ведь даже их простое хранение во дворе скоро может стать довольно дорогим удовольствием.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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