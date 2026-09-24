Ламин Ямаль: «Футболистов, играющих как я, очень мало»

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль открыто заявил, что претендует на «Золотой мяч» благодаря своему уникальному стилю игры и достигнутым результатам. Как сообщает Goal.com, 19-летний вингер подчеркнул, что в европейском футболе осталось мало игроков, способных по-настоящему радовать болельщиков, и поделился своими личными амбициями и успехами в сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В период международного перерыва дискуссии вокруг самой престижной индивидуальной награды в мире достигли своего пика. Проведя выдающийся сезон, Ямаль вошел в число главных фаворитов. В прошлом сезоне он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании в составе каталонцев, а также отпраздновал победу на чемпионате Европы со сборной Испании.

Уникальный стиль и совершенно особая философия игры

В интервью телеканалу ТВЭ молодой талант рассказал о своем месте в футбольном мире. По его словам, в современном футболе лишь немногие игроки способны удивлять болельщиков и дарить им радость во время матча. Ямаль отметил, что именно поэтому Неймар был его кумиром в детстве, и добавил, что «Золотой мяч» — это, по сути, умение радовать фанатов и быть на шаг впереди остальных.

Одним из факторов, подтверждающих это заявление, являются его показатели на поле. Забив 24 гола и отдав 18 результативных передач за «Барселону» в прошлом сезоне, футболист продолжает демонстрировать высокую результативность и в текущем сезоне. Уже в первых восьми матчах нынешнего сезона он стал автором 8 голов и 6 результативных передач, приняв непосредственное участие в 14 голевых моментах.

Реакция на критику и лондонская сцена

Ямаль также отреагировал на критику, с которой столкнулись он и Килиан Мбаппе из-за открытого желания выиграть «Золотой мяч». Юный футболист заявил, что не скрывает своего мнения и ничуть не жалеет о своих высказываниях. По его мнению, если бы игроки не говорили открыто о своих амбициях, люди спрашивали бы, почему они этого не делают.

Процесс голосования за эту престижную награду должен завершиться в понедельник, 28 сентября. Поэтому у Ямаля и его товарищей по команде есть важная возможность произвести последнее впечатление на жюри. Ожидается, что центральный матч Лиги наций против Англии на стадионе «Уэмбли» в субботу вечером станет для футболиста серьезным испытанием.