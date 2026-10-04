Завод BelGee планирует вывести на рынок третий автомобильный бренд

·17·Авто
Завод BelGee планирует вывести на рынок третий автомобильный бренд

Предприятие BelGee, ведущий белорусский автопроизводитель, намерено значительно расширить свою линейку продукции. Согласно данным Иксбт.ком, завод серьезно рассматривает возможность вывода на рынок третьего автомобильного бренда. Этот шаг позволит компании расширить свои производственные мощности и охватить более широкий сегмент покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Заместитель директора по маркетингу и продажам предприятия Наталья Харкова, выступившая на церемонии открытия нового дилерского центра Geely в Минске, предоставила подробную информацию об этих стратегических планах. Она отметила, что в настоящее время команда завода проводит масштабную подготовительную работу. Ожидается, что официальный анонс нового бренда и его адаптация к рынку состоятся в начале 2027 года.

Новый бренд и сегментация рынка

В настоящее время белорусский производитель занимается производством и продажей автомобилей двух основных марок — BelGee и Geely. Кроме того, с сентября текущего года предприятие получило эксклюзивные права на официальный импорт, продажу и гарантийное обслуживание автомобилей Geely в Республике Беларусь. Это еще больше укрепило позиции компании на автомобильном рынке страны.

По словам представителя компании, текущего охвата двух брендов недостаточно, а спрос продолжает расти. Предприятие стремится предложить продукт для более широких слоев населения. Несмотря на то, что существующая линейка охватывает сегменты от бюджетных моделей до кроссовера Geely Monjaro, предполагается, что новый бренд будет ориентирован на более высокий сегмент.

Модельный ряд и перспективы

На сегодняшний день самой популярной моделью в линейке предприятия является кроссовер BelGee Кс50. Второе место по объему продаж занимает электромобиль Geely ЭКс2. Эксперты подчеркивают, что в последнее время среди покупателей резко возрос интерес к электромобилям и гибридным транспортным средствам.

Название нового бренда пока держится в секрете. Однако, по мнению аналитиков, учитывая, что BelGee закрывает бюджетный сегмент, а Geely — средний, речь может идти о более дорогих и современных автомобилях. В частности, не исключено появление на белорусском рынке таких известных марок, как популярный в Китае суббренд Galaxy, Zeekr или Лйнк & Ко.

BelGeeGeelyАвтомобилиБеларусьНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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