Кроссоверы Белги будут оснащаться мультимедийными системами белорусского производства

Популярные на рынках России и Беларуси кроссоверы Белги пройдут дополнительную локализацию. К 2027 году будет налажено серийное производство приборных панелей, мультимедийных систем, дисплеев и блоков управления для этих автомобилей. Об этом сообщило Министерство промышленности Беларуси. Об этом Иксбт.ком сообщает. передает.

В рамках проекта партнером компании Белги выступит крупный промышленный холдинг «Горизонт», известный своими ноутбуками, планшетами, телевизорами и ССД-накопителями. Это сотрудничество направлено на постепенное повышение уровня локализации автомобильных компонентов.

Министр промышленности Андрей Кузнецов отметил, что этот шаг является важным этапом развития промышленной кооперации. Новые комплектующие позволят снизить себестоимость автомобилей и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

На данный момент точной информации о том, как процесс локализации повлияет на функциональность цифровых бортовых систем в автомобилях Белги, не предоставлено. Однако ожидается, что программное обеспечение и интерфейс будут адаптированы под нужды местного рынка.