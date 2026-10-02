В Нью-Йорке представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколения

Компания Hyundai на презентации в Нью-Йорке полностью раскрыла новое поколение своего популярного кроссовера Tucson. Ранее был известен только внешний вид, а теперь, согласно данным иксбт.ком, официально объявлены все технические подробности, габариты и линейка силовых установок. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Изменения в дизайне и габаритах

Новый Hyundai Tucson выполнен в корпоративной стилистике под названием «Арт оф Стил» (Искусство стали). Автомобиль получил более строгие линии кузова, выразительные колесные арки и новую светотехнику Х-Эдге. Помимо стандартных ЛЭД-фар, за дополнительную плату можно заказать систему Микро Pixel Лигхтинг, состоящую из 25 600 световых точек. Она способна создавать различные световые узоры и приветственные анимации.

По сравнению с предыдущим поколением кроссовер заметно увеличился. В частности, длина выросла на 60 миллиметров и достигла 4700 мм, ширина составила 1905 мм, а высота — 1685 мм. Колесная база увеличилась на 30 миллиметров до 2785 мм. Также для повышения удобства двери теперь открываются на 83 градуса вместо прежних 73.

Линейка двигателей и технические характеристики

На рынке США базовая модель Hyundai Tucson оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 187 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива начинается от 8,4 литра на 100 километров. Покупатели также смогут выбрать различные гибридные модификации.

Обычный гибрид Tucson HEV: 1,6-литровый мотор, электродвигатель и аккумулятор емкостью 1,49 кВт·ч. Суммарная мощность составляет 236 л.с., а расход топлива начинается от 5,6 литра. Доступны передний и полный привод.

Подзаряжаемый гибрид Tucson PHEV: самая мощная версия выдает 292 л.с. Благодаря батарее емкостью 17,1 кВт·ч он способен преодолеть около 80 километров исключительно на электротяге. Разгон до 96,6 км/ч занимает 7,9 секунды.

Инновации и технологии в салоне

Интерьер кроссовера был кардинально переработан и приобрел современный облик. Перед водителем расположена 9,9-дюймовая цифровая приборная панель, а селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. При этом Hyundai сохранила удобные физические кнопки для управления климатом и аудиосистемой.

Одной из главных технологических новинок стала мультимедийная система Плеос Коннект на базе Android Autoмотиве ОС. В зависимости от комплектации она оснащается экраном диагональю 12,9 или 17 дюймов, а также поддерживает сторонние приложения и обновления «по воздуху». Голосовой помощник Глео AI распознает живую речь и учитывает контекст команд. Кроме того, покупателям предлагаются трехзонный климат-контроль, функция массажа передних сидений и две панели беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.