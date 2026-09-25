Названы самые продаваемые бензиновые кроссоверы в Китае за август

·15·Авто
Названы самые продаваемые бензиновые кроссоверы в Китае за август

Несмотря на то, что автомобильный рынок Китая стремительно переходит на электромобили и гибриды, кроссоверы с традиционными двигателями внутреннего сгорания по-прежнему продаются десятками тысяч экземпляров. По данным иксбт.ком, по итогам августа 2026 года был составлен рейтинг самых продаваемых бензиновых СУВ в стране, в котором лидерство захватили японские и китайские бренды. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В этом сегменте абсолютным лидером по объему ежемесячных продаж стал Toyota Corolla Кросс. За один месяц по всему Китаю было реализовано 14 675 таких автомобилей. Компактные размеры и надежность модели продолжают привлекать внимание покупателей.

Тройка лидеров и успех китайских брендов

Вторую строчку рейтинга занял местный бренд. Модель Geely Боюе Л (известная на зарубежных рынках как Atlas Л) вошла в тройку лидеров с показателем 14 302 единицы. Хотя она лишь немного отстала от лидера, это еще раз доказывает высокую конкурентоспособность китайских автомобилей на внутреннем рынке.

Тройку лидеров замыкает еще одна японская модель — Toyota RAV4. В августе этот кроссовер был продан тиражом 14 062 экземпляра. Эксперты отмечают, что сохранению высокого уровня продаж Toyota RAV4 во многом способствовали крупные скидки, предоставляемые дилерами.

Другие модели в десятке и рыночные тенденции

В этом месяце лишь семь бензиновых кроссоверов смогли преодолеть отметку в десять тысяч проданных единиц. Следующие места в рейтинге заняли:

  • Geely Ксингюе Л — 13 287 единиц (на российском рынке известен как Geely Monjaro)
  • Volkswagen Тайрон — 11 825 единиц
  • Volkswagen Тару Л — 11 748 единиц
  • Geely Китйрай (в Китае Бинюе) — 10 197 единиц
Последнюю тройку рейтинга дополнили модели Toyota Фронтландер (9848 единиц), Honda КР-В (8953 единицы) и Chery Tiggo 8 (8739 единиц). Примечательно, что вся десятка лидеров принадлежит всего четырем крупным автомобильным брендам.

В целом, статистика за август 2026 года показывает, что сегмент традиционных бензиновых автомобилей в Китае постепенно сокращается на фоне бурного роста электрифицированного транспорта. Тем не менее, самые популярные модели все еще сохраняют стабильный спрос.

ToyotaGeelyКроссоверКитайАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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