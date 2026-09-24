BYD запустила 2000-ю станцию сверхбыстрой зарядки на автомагистралях Китая
Компания BYD, лидер рынка электромобилей, завершила строительство своей 2000-й станции быстрой зарядки на автомагистралях по всему Китаю. Согласно данным иксбт.ком, этот важный объект расположен в зоне обслуживания Баоин в городе Янчжоу и стал частью единой зарядной сети на маршруте Пекин–Шанхай. Об этом сообщает Иксбт.ком.
По заявлению представителей компании, данный проект был реализован с опережением установленного годового плана. BYD удалось обновить национальные рекорды по темпам строительства, географическому охвату и количеству станций на автомагистралях. Это важный шаг в создании комфортных условий для водителей, совершающих поездки на электромобилях на дальние расстояния.
Технология мегаваттной зарядкиВ марте текущего года BYD официально представила свою технологию быстрой зарядки мегаваттного класса. Максимальная мощность одного зарядного блока в этой системе составляет 1500 кВт. Этот показатель на сегодняшний день является самым высоким в мире среди серийно выпускаемых устройств.
Благодаря этой технологии аккумулятор Бладе второго поколения можно зарядить при комнатной температуре с 10 до 70 процентов всего за 5 минут, а до 97 процентов — всего за 9 минут. Даже в условиях экстремальных холодов при -30 градусах время зарядки увеличивается лишь на 3 минуты по сравнению с обычными условиями.
Планы по расширению сетиВ июле аккумулятор Бладе второго поколения и соответствующая технология зарядки были включены в список важных проектов национального значения Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Это свидетельствует о высокой оценке данных инноваций на государственном уровне.
На сегодняшний день сеть BYD охватывает 22 автомагистрали и 278 трасс по всей стране, а среднее расстояние между станциями составляет 120 километров. Кроме того, в 341 городе страны успешно функционируют 11 586 станций быстрой зарядки.
Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В будущем планируется дальнейшее расширение инфраструктуры: согласно планам производителя, к концу 2026 года количество таких станций в Китае должно достичь 20 000.
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