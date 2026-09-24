BYD запустила 2000-ю станцию сверхбыстрой зарядки на автомагистралях Китая

Компания BYD, лидер рынка электромобилей, завершила строительство своей 2000-й станции быстрой зарядки на автомагистралях по всему Китаю. Согласно данным иксбт.ком, этот важный объект расположен в зоне обслуживания Баоин в городе Янчжоу и стал частью единой зарядной сети на маршруте Пекин–Шанхай. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По заявлению представителей компании, данный проект был реализован с опережением установленного годового плана. BYD удалось обновить национальные рекорды по темпам строительства, географическому охвату и количеству станций на автомагистралях. Это важный шаг в создании комфортных условий для водителей, совершающих поездки на электромобилях на дальние расстояния.

Технология мегаваттной зарядки

В марте текущего года BYD официально представила свою технологию быстрой зарядки мегаваттного класса. Максимальная мощность одного зарядного блока в этой системе составляет 1500 кВт. Этот показатель на сегодняшний день является самым высоким в мире среди серийно выпускаемых устройств.

Благодаря этой технологии аккумулятор Бладе второго поколения можно зарядить при комнатной температуре с 10 до 70 процентов всего за 5 минут, а до 97 процентов — всего за 9 минут. Даже в условиях экстремальных холодов при -30 градусах время зарядки увеличивается лишь на 3 минуты по сравнению с обычными условиями.

Планы по расширению сети

В июле аккумулятор Бладе второго поколения и соответствующая технология зарядки были включены в список важных проектов национального значения Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Это свидетельствует о высокой оценке данных инноваций на государственном уровне.

На сегодняшний день сеть BYD охватывает 22 автомагистрали и 278 трасс по всей стране, а среднее расстояние между станциями составляет 120 километров. Кроме того, в 341 городе страны успешно функционируют 11 586 станций быстрой зарядки.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В будущем планируется дальнейшее расширение инфраструктуры: согласно планам производителя, к концу 2026 года количество таких станций в Китае должно достичь 20 000.