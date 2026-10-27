Президент заявил, что наградит 22-летнего режиссера медалью «Келажак бунёдкори» (видео)

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с кинематографистами выслушал выступление молодого режиссера Мунисы Магаметибрагимовой. Глава государства лично объявил, что она будет награждена медалью «Келажак бунёдкори».

Муниса Магаметибрагимова поступила во ВГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии, набрав 300 баллов из 300 возможных, и была зачислена на основе государственного гранта. Ее короткометражные фильмы получили признание на международной арене. В настоящее время, помимо учебы, она работает в Центре развития детского контента.

На встрече молодой режиссер затронула тему гендерных стереотипов в киноиндустрии. По ее словам, при подаче документов на обучение она не раз слышала, что режиссура — это мужская профессия, а не женская.

«Вы разрушили эти стереотипы, уважаемый Президент. Сегодня мы, молодежь, в том числе девушки, можем получать образование в своей стране и строить достойную жизнь», — сказала она.

Муниса также от имени женщин-режиссеров предложила установить отдельную квоту при выделении субсидий на кинопроекты, создаваемые ими.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность науки и образования, в частности образования для девушек, в развитии страны:

«Если мы не будем развивать науку и знания наряду с экономикой, мы останемся позади. Сегодня почти 60 процентов обучающихся в высших учебных заведениях составляют девушки. А среди тех, кто защищает диссертации, 75 процентов — женщины и девушки.

Я говорю об этом с самого первого дня: если в семье есть образованная девушка, атмосфера в этой семье меняется. А дети, которых она воспитает, внесут свой вклад в изменение всей нации.

Если вы согласны, сегодня же, вернувшись на работу, я подпишу документ о награждении моей дочери Мунисы медалью «Келажак бунёдкори»».

Глава государства, отметив инициативы молодого режиссера, заявил, что подпишет документ о ее награждении медалью «Келажак бунёдкори».