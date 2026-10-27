В Херсоне прекращен огонь: как эвакуируют 2 тысячи жителей осажденных Олешек?

Вокруг города Олешки Херсонской области, остающегося под контролем российских войск, с 27 октября 2026 года вступил в силу режим временного прекращения огня. Данное соглашение, официально подтвержденное Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Министерством обороны России, предусматривает оказание экстренной гуманитарной помощи мирному населению, находящемуся в условиях тяжелой блокады, и подготовку к его безопасной эвакуации.

Огонь был прекращен с 03:00 по киевскому времени и с 04:00 по московскому времени.

Предложение США и посредничество Мелании Трамп

В достижении этого уникального гуманитарного соглашения важную роль сыграли официальный Вашингтон и первая леди США:

Определение дат: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сроки прекращения огня (27 октября) и начала гуманитарной миссии (29 октября) были предложены американской стороной;

Дипломатическая поддержка Мелании Трамп: В достижении перемирия и координации процессов активно участвовали первая леди США Мелания Трамп и ее команда, о чем также было выпущено специальное заявление Белого дома;

Распределение задач: Согласно условиям перемирия, российская сторона должна провести разминирование установленных маршрутов, а Украина — принять меры по безопасному приему жителей города.

Подомовой обход и механизм эвакуации

Процесс оказания помощи и эвакуации населения, находящегося в тяжелых условиях, будет осуществляться в следующем порядке:

Совместные гражданские группы: Как сообщила Мелания Трамп, гражданские представители Украины и России будут совместно посещать дома в Олешках для выявления реальных потребностей населения;

Свобода выбора: Желающим покинуть город будет предоставлена транспортная поддержка и возможность выбора направления — на подконтрольные Украине территории или в сторону России;

Международный мониторинг: Для обеспечения прозрачности и фиксации процессов группы будут сопровождать представители независимых СМИ США.

Трагедия 2 тысячи жителей в эпицентре катастрофы

Олешки, расположенные на левом берегу Днепра, всего в 9 километрах от освобожденного Херсона, долгое время находились в тисках блокады и последствий стихийных бедствий:

Резкое сокращение населения: В городе, где до войны проживало 24 тысячи человек, сегодня в тяжелых условиях выживают около 1700–2000 человек, включая несколько десятков детей;

Наводнение и разрушение инфраструктуры: В результате подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года Олешки оказались практически полностью затоплены, что привело к нарушению систем водоснабжения, электричества и жилого фонда;

Снабжение через дроны и минные заграждения: Из-за того, что окрестности города были полностью заминированы, мирные жители не могли выбраться, а украинская сторона в последние месяцы доставляла медикаменты и продовольствие с помощью тяжелых дронов.

Гуманитарная операция в Олешках в цифрах