Громкая новость: Криштиану договорился с тренером и возвращается в сборную?

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» и легенда мирового футбола Криштиану Роналду может вновь выйти на поле в футболке сборной Португалии в ноябрьских матчах Лиги наций УЕФА. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщило авторитетное португальское издание О Джого.

Согласно сообщению, 41-летний опытный бомбардир, несмотря на недавние дисциплинарные скандалы и санкции со стороны федерации, был включен в расширенный список сборной на ноябрьский сбор.

Дисквалификация, штраф и условия, поставленные тренеру

Последние скандальные события вокруг звездного футболиста вызвали бурные дискуссии среди болельщиков:

30-дневное отстранение и символический штраф: Федерация футбола Португалии дисквалифицировала нападающего на 30 дней и оштрафовала его на 255 евро за самовольный уход из расположения сборной раньше установленного срока;

Недовольство в матчах с Данией и Норвегией: Роналду покинул расположение команды накануне игры с Данией, а после матча с Норвегией, в котором он не вышел на поле, открыто заявил, что поставил главному тренеру сборной ряд жестких условий;

Расширенная заявка: Несмотря на все разногласия, тренерский штаб включил его, а также Саму Кошта и вингера «Челси» Жоау Феликса в предварительный расширенный состав.

Важные ноябрьские испытания для Португалии

На решающем этапе Лиги наций португальцев ждут два важных противостояния:

14 ноября — выезд против Дании: Важнейший матч против принципиального соперника за лидерство в группе и путевку в плей-офф;

17 ноября — встреча с Уэльсом: В рамках второго тура ноября сборная Португалии примет представителей Уэльса;

Взгляды болельщиков прикованы к Роналду: Если 41-летняя звезда попадет в окончательную заявку, его возвращение в основной состав в качестве капитана сборной станет главным событием для фанатов.

Состояние Роналду и сборной Португалии