Удивительный секрет меда: почему он не портится?

·29·Для жизни
Удивительный секрет меда: почему он не портится?

Мед является одним из самых уникальных природных продуктов, известных человечеству с древних времен. Одной из его самых интересных особенностей является то, что при правильном хранении мед не портится годами и даже тысячелетиями. В чем же заключается этот секрет?

Специалисты отмечают, что в составе меда присутствует природный фермент, называемый глюкозооксидазой. При взаимодействии с водой в меде или под воздействием влаги этот фермент расщепляет глюкозу, образуя перекись водорода (H₂O₂). Перекись водорода ограничивает размножение бактерий, грибков и других микроорганизмов, предотвращая порчу меда. Именно поэтому мед ценится и как природный антисептический продукт.

Кроме того, содержание влаги в меде очень низкое. Микроорганизмам для размножения необходима влажная среда. Низкое содержание воды в меде делает их выживание и развитие практически невозможными.

Еще одним важным фактором является кислая среда меда. Значение pH меда обычно находится в диапазоне 3,2–4,5. Эта кислая среда является неблагоприятной для большинства бактерий, что также способствует длительному сохранению продукта без порчи.

Именно благодаря этим природным свойствам мед считается одним из самых долгохранящихся пищевых продуктов в мире. Неочищенный и правильно хранимый натуральный мед может сохранять свой вкус, полезные свойства и качество на протяжении многих лет.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Чего хочет от нас наше тело? 11 важных напоминанийЧего хочет от нас наше тело? 11 важных напоминанийСегодня, 10:59Рожденные 2 июля: Самые сокровенные тайны о вас!Рожденные 2 июля: Самые сокровенные тайны о вас!02.07, 18:39А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?02.07, 13:54Рожденные 30 июня: вы этого о себе не знаете!Рожденные 30 июня: вы этого о себе не знаете!30.06, 15:22«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?28.06, 21:56Знаете ли вы, где находится ваш самый большой барьер?Знаете ли вы, где находится ваш самый большой барьер?28.06, 21:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?
«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?
10 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться
10 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться
Найден способ замедления старения: ученые совершили новое открытие
Найден способ замедления старения: ученые совершили новое открытие
Секреты рожденных 24 июня: подсознательные коды, скрытые таланты и формула удачи
Секреты рожденных 24 июня: подсознательные коды, скрытые таланты и формула удачи
Ученые заново изучают причины быстрого течения времени
Ученые заново изучают причины быстрого течения времени
27 июня: секреты о себе и нумерологический анализ
27 июня: секреты о себе и нумерологический анализ
Что произойдет с организмом, если есть мороженое каждый день
Что произойдет с организмом, если есть мороженое каждый день