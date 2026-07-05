Удивительный секрет меда: почему он не портится?

Мед является одним из самых уникальных природных продуктов, известных человечеству с древних времен. Одной из его самых интересных особенностей является то, что при правильном хранении мед не портится годами и даже тысячелетиями. В чем же заключается этот секрет?

Специалисты отмечают, что в составе меда присутствует природный фермент, называемый глюкозооксидазой. При взаимодействии с водой в меде или под воздействием влаги этот фермент расщепляет глюкозу, образуя перекись водорода (H₂O₂). Перекись водорода ограничивает размножение бактерий, грибков и других микроорганизмов, предотвращая порчу меда. Именно поэтому мед ценится и как природный антисептический продукт.

Кроме того, содержание влаги в меде очень низкое. Микроорганизмам для размножения необходима влажная среда. Низкое содержание воды в меде делает их выживание и развитие практически невозможными.

Еще одним важным фактором является кислая среда меда. Значение pH меда обычно находится в диапазоне 3,2–4,5. Эта кислая среда является неблагоприятной для большинства бактерий, что также способствует длительному сохранению продукта без порчи.

Именно благодаря этим природным свойствам мед считается одним из самых долгохранящихся пищевых продуктов в мире. Неочищенный и правильно хранимый натуральный мед может сохранять свой вкус, полезные свойства и качество на протяжении многих лет.