Килиан Мбаппе установил новый рекорд в плей-офф ЧМ-2026...

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе довел количество своих голов в плей-офф чемпионатов мира до 11, еще больше улучшив свой личный рекорд.

Единственный гол, забитый в матче 1/8 финала против Парагвая, вывел французов в четвертьфинал.

Решающий гол — на 70-й минуте

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Франция вышла на поле против Парагвая.

На 70-й минуте встречи французы заработали право на пенальти. Подошедший к мячу Мбаппе точно реализовал удар и открыл счет.

В оставшиеся минуты счет не изменился, и Франция одержала победу со счетом 1:0.

Матч, который обслуживал Танташев

Матч прошел на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд», расположенном в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США.

Главным арбитром встречи выступил узбекский судья Илгиз Танташев.

11-й гол в плей-офф

Гол, забитый в ворота Парагвая, стал для Мбаппе 11-м в плей-офф чемпионатов мира.

До чемпионата мира 2026 года лучший показатель по этому параметру принадлежал легендам бразильского футбола:

Леонидас — 8 голов в 5 матчах;

Роналдо — 8 голов в 10 матчах.

Мбаппе оставил позади результаты этих двух легендарных футболистов, превысив количество голов в плей-офф и двузначную отметку.

Рекорд был обновлен в матче против Швеции

Лидер сборной Франции обновил рекорд бразильцев еще на стадии 1/16 финала.

В том матче Мбаппе дважды поразил ворота Швеции, обеспечив крупную победу Франции со счетом 3:0.

Гол же в ворота Парагвая довел его рекордный показатель до 11. Для Мбаппе мундиаль продолжается, а значит, эта цифра может еще вырасти.