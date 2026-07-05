Килиан Мбаппе установил новый рекорд в плей-офф ЧМ-2026...

·43·Спорт
Килиан Мбаппе установил новый рекорд в плей-офф ЧМ-2026...

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе довел количество своих голов в плей-офф чемпионатов мира до 11, еще больше улучшив свой личный рекорд.

Единственный гол, забитый в матче 1/8 финала против Парагвая, вывел французов в четвертьфинал.

Решающий гол — на 70-й минуте

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Франция вышла на поле против Парагвая.

На 70-й минуте встречи французы заработали право на пенальти. Подошедший к мячу Мбаппе точно реализовал удар и открыл счет.

В оставшиеся минуты счет не изменился, и Франция одержала победу со счетом 1:0.

Матч, который обслуживал Танташев

Матч прошел на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд», расположенном в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США.

Главным арбитром встречи выступил узбекский судья Илгиз Танташев.

11-й гол в плей-офф

Гол, забитый в ворота Парагвая, стал для Мбаппе 11-м в плей-офф чемпионатов мира.

До чемпионата мира 2026 года лучший показатель по этому параметру принадлежал легендам бразильского футбола:

  • Леонидас — 8 голов в 5 матчах;

  • Роналдо — 8 голов в 10 матчах.

Мбаппе оставил позади результаты этих двух легендарных футболистов, превысив количество голов в плей-офф и двузначную отметку.

Рекорд был обновлен в матче против Швеции

Лидер сборной Франции обновил рекорд бразильцев еще на стадии 1/16 финала.

В том матче Мбаппе дважды поразил ворота Швеции, обеспечив крупную победу Франции со счетом 3:0.

Гол же в ворота Парагвая довел его рекордный показатель до 11. Для Мбаппе мундиаль продолжается, а значит, эта цифра может еще вырасти.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайШвецияФиладельфия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Эдуард Мор о вчерашней игре: «Парагвай не играл в футбол»...Эдуард Мор о вчерашней игре: «Парагвай не играл в футбол»...Сегодня, 10:24Карло Анчелоти предупредил перед матчем против НорвегииКарло Анчелоти предупредил перед матчем против НорвегииСегодня, 10:12Сборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчейСборная Марокко не знает, что такое поражение, на протяжении 34 матчейСегодня, 10:08Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»Килиан Мбаппе: «Мы тоже умеем играть в жесткий футбол»Сегодня, 10:05Дешам объяснил, почему матч против Парагвая оказался сложнымДешам объяснил, почему матч против Парагвая оказался сложнымСегодня, 10:03Гол Килиана Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал: сопротивление Парагвая сломленоГол Килиана Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал: сопротивление Парагвая сломленоСегодня, 04:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану