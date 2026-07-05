Гимараэс: «Холанд хитрый футболист, он хочет переложить давление на Бразилию»

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимараэс ответил на заявление норвежского нападающего Эрлинга Холанда о том, что бразильцы являются главными фаворитами плей-офф чемпионата мира 2026 года.

По его словам, Холанд этими словами пытается снять давление с Норвегии и возложить всю ответственность на Бразилию.

«Холанд очень хитро высказывает свои мысли»

Норвежский форвард перед матчем 1/8 финала между командами назвал Бразилию главным фаворитом турнира.

Гимараэс же воспринял это не как простую похвалу, а как психологическую игру.

«Холанд очень хитро высказывает свои мысли. Он хочет снять давление с себя и возложить всю ответственность на нас», — сказал бразильский футболист.

«Футбол решается на поле»

Гимараэс также подчеркнул, что не стоит придавать излишнее внимание заявлениям игроков соперника.

«Честно говоря, мне не так уж важно, что говорят другие. Футбол решается на поле, играют 11 на 11», — отметил он.

По его мнению, матч пройдет в напряженной борьбе и будет богат на физические единоборства.

Названо главное оружие Норвегии

Бразильский полузащитник также остановился на сильных сторонах Норвегии. В частности, высокорослые футболисты в составе соперника и верховые передачи могут представлять серьезную угрозу для бразильцев.

«У них тоже есть свои сильные стороны. Там есть высокорослые игроки, они будут пытаться играть на верховые передачи. А нам нужно действовать с умом», — сказал Гимараэс.

«Холанд — хитрый футболист»

Гимараэс отметил, что Холанд — футболист, который умеет оказывать давление на соперника не только на поле, но и перед матчем.

«Холанд — хитрый футболист. Мы должны быть к этому готовы», — приводит его слова издание Goal со ссылкой на Казе ТВ.

Победитель матча 1/8 финала между Бразилией и Норвегией получит путевку в четвертьфинал чемпионата мира.