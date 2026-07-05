Новый сериал Фахрие Эвджен вызвал споры в социальных сетях

Турецкая актриса Фахрие Эвджен готовится вернуться на экраны после долгого перерыва. Стало известно, что она согласилась исполнить одну из главных ролей в новом многосерийном сериале под названием «Дарбон».

Однако эта радостная новость порадовала не всех поклонников актрисы. То, что в сериале партнером Фахрие Эвджен стал известный актер Октай Кайнарджа, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Основное недовольство фанатов связано с разницей в 21 год между актером и актрисой. Многие пользователи интернета утверждают, что они не особо смотрятся вместе как экранный дуэт.

Кроме того, некоторые пользователи напоминают, что Октай Кайнарджа ранее упоминался в рамках следствия. В то же время отмечается, что выдвинутые против него обвинения не были доказаны в суде, и он не был признан виновным. Тем не менее, некоторые фанаты считают, что пока вопросы, связанные со следствием, не будут полностью завершены, он не должен участвовать в новых проектах.

Пока официально не сообщалось, будут ли между героями сериала романтические отношения. Однако и это не положило конец спорам среди фанатов. Часть из них считает, что сериал мог бы быть более успешным, если бы Фахрие Эвджен достался другой партнер-актер.

По имеющимся данным, премьера сериала «Дарбон» запланирована на осенний сезон на телеканале ATV.