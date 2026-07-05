Присутствие осужденного Камчибека Ташиева на матче «Мурас Юнайтед» – «Азиягол» вызвало дискуссии

·30·Мир
Присутствие осужденного Камчибека Ташиева на матче «Мурас Юнайтед» – «Азиягол» вызвало дискуссии

Камчибек Ташиев посетил матч Премьер-лиги между командами «Мурас Юнайтед» и «Азиягол», который прошел 3 июля в городе Манас, сообщает 24.кг.

Ташиев был замечен на ВИП-трибуне стадиона «Курманбек». Видео с его присутствием позже распространились в социальных сетях.

Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась ничьей со счетом 1:1. Обе команды забили по одному голу.

Появление Ташиева на стадионе произошло вскоре после вынесения судебного приговора в его отношении. 2 июля суд Первомайского района города Бишкек рассмотрел дело, известное как «Письмо 75-ти».

Суд признал его виновным в подготовке к насильственному захвату власти, назначив наказание в виде конфискации имущества и четырех лет лишения свободы. При этом ему был установлен трехлетний пробационный контроль. В результате Ташиев не будет отправлен в тюрьму.

По обвинению в злоупотреблении служебным положением он был оправдан. Сторона защиты заявила, что обжалует решение суда.

Қамчибек ТашийевMuras UnitedAziyagolБишкек24.kg
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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