Присутствие осужденного Камчибека Ташиева на матче «Мурас Юнайтед» – «Азиягол» вызвало дискуссии
Камчибек Ташиев посетил матч Премьер-лиги между командами «Мурас Юнайтед» и «Азиягол», который прошел 3 июля в городе Манас, сообщает 24.кг.
Ташиев был замечен на ВИП-трибуне стадиона «Курманбек». Видео с его присутствием позже распространились в социальных сетях.
Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась ничьей со счетом 1:1. Обе команды забили по одному голу.
Появление Ташиева на стадионе произошло вскоре после вынесения судебного приговора в его отношении. 2 июля суд Первомайского района города Бишкек рассмотрел дело, известное как «Письмо 75-ти».
Суд признал его виновным в подготовке к насильственному захвату власти, назначив наказание в виде конфискации имущества и четырех лет лишения свободы. При этом ему был установлен трехлетний пробационный контроль. В результате Ташиев не будет отправлен в тюрьму.
По обвинению в злоупотреблении служебным положением он был оправдан. Сторона защиты заявила, что обжалует решение суда.
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