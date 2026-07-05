Парашютист, летевший с флагом США, упал на людей

На одном из торжественных мероприятий, посвященных 250-летию независимости США, произошел неожиданный инцидент. В рамках праздничной программы парашютист, летевший в небе с развевающимся флагом США, при приземлении потерял управление и рухнул на территорию, где собрались зрители.

Видео, снятые очевидцами происшествия, быстро разлетелись в социальных сетях. На кадрах видно, как парашютист, приближаясь к земле, не смог контролировать направление и в результате приземлился прямо на место скопления людей.

После инцидента организаторы мероприятия сообщили, что парашютисту незамедлительно была оказана помощь. По их словам, состояние парашютиста хорошее, и в результате происшествия он не получил серьезных травм.

Хотя данный инцидент вызвал кратковременную панику среди участников праздника, мероприятие было продолжено по утвержденной программе.