Холодное отношение Килиана Мбаппе вывело из себя Орландо Хиля...

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль заявил, что крайне недоволен поведением Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала против Франции.

Матч завершился победой Франции со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе с пенальти.

Протянул руку, но не получил ответа

После финального свистка Орландо Хиль подошел к лидеру французов, чтобы поздравить его с победой.

Вратарь протянул руку Мбаппе, однако капитан Франции не обратил на него внимания. Это вывело парагвайского футболиста из себя.

После этого Хиль бросил мяч в сторону Мбаппе.

«Мбаппе меня сильно разозлил. Я протянул ему руку, хотел поздравить с победой, но он меня полностью проигнорировал. Эта ситуация меня сильно нервировала», — сказал вратарь.

Хиль стал лучшим игроком матча

Несмотря на пропущенный с пенальти гол, Орландо Хиль отразил несколько опасных ударов по ходу матча.

Организаторы турнира признали его лучшим игроком матча.

Мбаппе тоже был недоволен Парагваем

В свою очередь, Килиан Мбаппе после матча раскритиковал действия футболистов сборной Парагвая.

Лидер Франции подчеркнул, что соперник играл грубо и допускал множество нарушений. По этой причине в ходе игры напряженность между игроками обеих команд была высокой.

Франция одержала минимальную победу и получила путевку в четвертьфинал чемпионата мира. Однако инцидент после финального свистка вызвал не менее горячие обсуждения, чем сама игра.