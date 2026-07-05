Холодное отношение Килиана Мбаппе вывело из себя Орландо Хиля...
Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль заявил, что крайне недоволен поведением Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала против Франции.
Матч завершился победой Франции со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе с пенальти.
Протянул руку, но не получил ответа
После финального свистка Орландо Хиль подошел к лидеру французов, чтобы поздравить его с победой.
Вратарь протянул руку Мбаппе, однако капитан Франции не обратил на него внимания. Это вывело парагвайского футболиста из себя.
После этого Хиль бросил мяч в сторону Мбаппе.
«Мбаппе меня сильно разозлил. Я протянул ему руку, хотел поздравить с победой, но он меня полностью проигнорировал. Эта ситуация меня сильно нервировала», — сказал вратарь.
Хиль стал лучшим игроком матча
Несмотря на пропущенный с пенальти гол, Орландо Хиль отразил несколько опасных ударов по ходу матча.
Организаторы турнира признали его лучшим игроком матча.
Мбаппе тоже был недоволен Парагваем
В свою очередь, Килиан Мбаппе после матча раскритиковал действия футболистов сборной Парагвая.
Лидер Франции подчеркнул, что соперник играл грубо и допускал множество нарушений. По этой причине в ходе игры напряженность между игроками обеих команд была высокой.
Франция одержала минимальную победу и получила путевку в четвертьфинал чемпионата мира. Однако инцидент после финального свистка вызвал не менее горячие обсуждения, чем сама игра.
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