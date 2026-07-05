Холодное отношение Килиана Мбаппе вывело из себя Орландо Хиля...

·90·Спорт
Холодное отношение Килиана Мбаппе вывело из себя Орландо Хиля...

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль заявил, что крайне недоволен поведением Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала против Франции.

Матч завершился победой Франции со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе с пенальти.

Протянул руку, но не получил ответа

После финального свистка Орландо Хиль подошел к лидеру французов, чтобы поздравить его с победой.

Вратарь протянул руку Мбаппе, однако капитан Франции не обратил на него внимания. Это вывело парагвайского футболиста из себя.

После этого Хиль бросил мяч в сторону Мбаппе.

«Мбаппе меня сильно разозлил. Я протянул ему руку, хотел поздравить с победой, но он меня полностью проигнорировал. Эта ситуация меня сильно нервировала», — сказал вратарь.

Хиль стал лучшим игроком матча

Несмотря на пропущенный с пенальти гол, Орландо Хиль отразил несколько опасных ударов по ходу матча.

Организаторы турнира признали его лучшим игроком матча.

Мбаппе тоже был недоволен Парагваем

В свою очередь, Килиан Мбаппе после матча раскритиковал действия футболистов сборной Парагвая.

Лидер Франции подчеркнул, что соперник играл грубо и допускал множество нарушений. По этой причине в ходе игры напряженность между игроками обеих команд была высокой.

Франция одержала минимальную победу и получила путевку в четвертьфинал чемпионата мира. Однако инцидент после финального свистка вызвал не менее горячие обсуждения, чем сама игра.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайОрландо Хил
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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