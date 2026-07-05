Казахстанский подполковник после выхода на пенсию стал учителем танцев — своей детской мечтой (видео)

·43·Мир
Казахстанский подполковник после выхода на пенсию стал учителем танцев — своей детской мечтой (видео)

Болатбек Сейдалин долгие годы работал в системе экспертно-криминалистической службы Министерства внутренних дел Казахстана. Он прослужил более 20 лет и вышел на пенсию в звании подполковника.

После выхода на пенсию Болатбек вспомнил о своей неосуществлённой детской мечте. Ещё в первом классе он увлекался танцами и ходил в кружок. Однако в то время из-за мнения, что мальчик должен заниматься спортом, ему пришлось оставить танцы.

Спустя много лет, после 50, он изменил это решение. Болатбек пять лет обучался в нескольких танцевальных школах Астаны. Регулярно посещая занятия по сальсе и бачате, он хорошо освоил эти направления.

После этого он присоединился к танцевальному сообществу города и начал преподавать. Сейчас Болатбек — не пенсионер-офицер, а наставник, обучающий желающих танцевать.

Болатбек СейдалинКазахстанАстана
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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