Чего хочет от нас наше тело? 11 важных напоминаний
Человек часто требует от своего тела силы, красоты и здоровья. Но не всегда задумывается о том, как он к нему относится, с какими мыслями живет и какие привычки имеет.
Представьте, если бы ваше тело могло с вами разговаривать, что бы оно сказало?
«Как ты меня видишь, так себя и чувствуешь»
Наше тело, прежде всего, хочет, чтобы мы принимали себя. Вместо постоянной критики внешности важно относиться к себе с любовью и уважением.
«Представь меня красивым. Видь не мои недостатки, а мои сильные стороны», — словно говорит нам тело.
Любить себя — не значит отрицать недостатки. Это значит стремиться к здоровым и позитивным изменениям, не оскорбляя себя.
Негативные мысли утомляют тело
Постоянная тревога, страх и негативные мысли могут влиять на психическое состояние человека, его сон и повседневную активность.
Бесконечный поиск симптомов болезней и приписывание каждой боли к худшему сценарию лишают нас спокойствия. Поэтому наше тело будто говорит:
«Слушай меня не со страхом, а с вниманием и заботой».
Радостные мысли, хорошее общение и любимые занятия поднимают настроение и дают человеку новые силы.
В нашем теле заложен потенциал к восстановлению
Человеческий организм — это очень сложная и удивительная система. Он способен восстанавливать многие процессы через отдых, правильное питание, физическую активность и медицинскую помощь.
Однако было бы неправильно полагать, что одна лишь вера излечит любую болезнь. Позитивный настрой может помочь в процессе лечения, но он не заменяет осмотр врача и необходимые процедуры.
Не привязывайтесь к цифрам возраста
Некоторые люди после 35–40 лет начинают чувствовать себя постаревшими. На самом деле для активности, интересов и новых целей нет четкого возрастного порога.
Вместо того чтобы посылать телу сигналы «уже поздно» или «я состарился», его нужно поддерживать движением, свежим воздухом и новыми впечатлениями.
Возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Образ жизни — в наших руках.
Слушайте свое тело в питании
Когда захотите что-то съесть, спросите себя:
Действительно ли я голоден?
Что сейчас нужно моему телу?
Как я буду чувствовать себя после этой еды?
Слушать тело — не значит отказываться от всего. Один кусочек торта не приведет к мгновенному набору веса. Важны общий рацион, движение и баланс.
Красота не только во внешних средствах
Прежде чем применять к телу различные процедуры и искусственные средства, стоит задуматься об их необходимости и безопасности.
Красота часто начинается с простых привычек:
достаточный сон;
чистое и сбалансированное питание;
питье воды;
движение;
отсутствие постоянной самокритики.
Любая косметическая или медицинская процедура должна проводиться по совету квалифицированного специалиста.
Наше тело любит движение
Прогулки на свежем воздухе, плавание, бег, танцы или массаж — всё это оживляет организм.
Проведение всего дня перед телевизором, телефоном или компьютером может привести к усталости, болям в спине и шее, а также к малоподвижности.
Даже 20–30 минут ежедневной прогулки могут стать началом хорошей привычки.
Не забывайте благодарить свое тело
Человек часто вспоминает о своем теле только тогда, когда что-то болит. На самом деле сама возможность дышать, ходить, видеть, слышать и чувствовать каждый день — это огромное благо.
«Я — твое тело. Слушай меня, береги и относись ко мне не как к врагу, а как к другу», — словно говорит оно.
Любите себя и не зависьте от чужих слов
Люди могут высказывать разные мнения о вас. Удовлетворить всех невозможно.
Поэтому:
берегите себя;
больше думайте о хорошем;
не сплетничайте о других;
дарите любовь и учитесь принимать её;
не только требуйте внимания и любви, но и делитесь ими сами.
Наше тело служит нам всю жизнь. Ему нужны не негативные слова, вредные привычки и равнодушие, а любовь, движение и забота.
Любите свое тело. Но если вы заметили в нем тревожные изменения, не полагайтесь только на позитивные мысли — не забудьте обратиться к врачу.
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