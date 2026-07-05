В Стамбуле сильный дождь затопил улицы

В Стамбуле наблюдались сильные осадки. Из-за обильного дождя, выпавшего за короткое время, на некоторых улицах города скопилась вода, а движение транспорта затруднилось.

По данным местных СМИ, на некоторых дорогах автомобили двигались медленно, а в ряде районов образовались пробки. На затопленных улицах водителям было трудно продолжать движение.

Резкое усиление осадков за короткое время увеличило нагрузку на городскую инфраструктуру. Пока не сообщается точных данных о нанесенном ущербе и пострадавших.