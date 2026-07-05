Ужасная ситуация в Китае: незнакомый мужчина бросил маленькую девочку в канал (видео)

В городе Шаньтоу провинции Гуандун в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина бросает маленькую девочку в канал. Инцидент произошёл на обочине дороги, на глазах у людей.

На кадрах видно, как проезжающий на скутере пассажир, не раздумывая, останавливает транспортное средство и прыгает в воду. Ещё один свидетель на берегу присоединился к нему и помог вытащить девочку.

По данным, мужчина, совершивший это, оказался братом девочки, страдающим психическим заболеванием. После инцидента он был помещён в специализированную больницу.

Девочка выжила, и у неё не обнаружено травм. Местная администрация Шаньтоу официально наградила двух человек, проявивших оперативность.