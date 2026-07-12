Как правильно пользоваться кондиционером в аномальную жару?

·1·Для жизни
Как правильно пользоваться кондиционером в аномальную жару?

Правильное использование кондиционера в дни аномальной жары важно как для здоровья, так и для экономии электроэнергии. Многие думают, что чем ниже температура на пульте дистанционного управления, тем быстрее охладится помещение. На самом деле на пульте вы задаете не мощность холодного воздуха, а температуру, которую необходимо поддерживать в комнате.

Например, установка кондиционера на 16°C не означает, что комната мгновенно станет ледяной. В таком случае устройство пытается достичь минимальной температуры и долгое время работает с высокой нагрузкой. В результате увеличивается расход электроэнергии, кондиционер испытывает чрезмерное напряжение, но комната не охлаждается быстрее, чем ожидалось.

Оптимальная температура составляет около 22–25°C. Этот показатель создает комфортную среду в помещении, снижает воздействие резкого холода на организм и помогает экономить электроэнергию. Особенно когда температура на улице очень высокая, не следует устанавливать кондиционер на слишком низкие значения.

КондиционерИссиқҲароратЭлектрСовитиш
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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