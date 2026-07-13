Транспортная революция в Сохе: запускаются регулярные авиарейсы

·20·Узбекистан
Транспортная революция в Сохе: запускаются регулярные авиарейсы

В Сохском районе Ферганской области дан старт крупным проектам по коренному улучшению транспортной инфраструктуры и повышению логистического потенциала региона. Постановлением Президента №ПП–258 от 8 июля 2026 года была утверждена программа развития Сохского района на 2026–2028 годы.

О том, какие послабления принесет этот исторический документ жителям Соха, читайте в материале Zamin.uz.

Малая авиация и расширение взлетно-посадочной полосы

В соответствии с постановлением, в целях расширения возможностей передвижения населения в Сохском районе будут запущены регулярные авиарейсы. Для этого инфраструктура местного аэродрома будет серьезно обновлена:

  • Дополнительная земельная площадь: Для безопасной организации регулярных рейсов, расширения взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки будет выделено дополнительно 13 гектаров земли.

  • Воздушные суда: Перевозки будут осуществляться на популярных и надежных воздушных судах моделей Cessna-208 Caravan и L-410.

  • Новые направления: Будут открыты новые авиамаршруты, пользующиеся высоким спросом у населения, что укрепит транспортное сообщение Соха с другими городами Узбекистана.

Очереди на границе сократятся: пропускная способность пунктов увеличится в 2 раза

Для жителей анклава удобства в пограничной системе имеют важнейшее значение. Поэтому в новой программе особое внимание уделено упрощению деятельности пограничных таможенных и пропускных пунктов.

Основные изменения в сфере транспорта и границы

Пограничные пропускные пункты

Количество окон регистрации будет увеличено в два раза. Это значительно ускорит процесс пересечения гражданами государственной границы.

Общественный транспорт

Из Сохского района в другие города и районы республики будут организованы постоянные и регулярные рейсы общественного транспорта.

Цель и ожидаемый результат: Данные меры послужат решению накопившихся за долгие годы транспортно-логистических проблем Сохского района, обеспечению мобильности населения, а также ускоренному развитию предпринимательства и занятости в регионе.

СохФарғонаЎзбекистонCessna-208 CaravanZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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