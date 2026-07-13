Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии: Криштиану Роналду остается в составе

В своих первых заявлениях после назначения на пост главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуш поделился планами относительно капитана команды Криштиану Роналду. Опытный специалист подчеркнул, что 41-летний нападающий по-прежнему является важной фигурой для сборной и он не видит никаких проблем в работе с ним. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

71-летний тренер подписал с Португальской футбольной федерацией четырехлетний контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года. Как сообщает издание Goal.com, Жезуш сменил на этом посту Роберто Мартинеса. Мартинес покинул свою должность после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Фактор опыта и доверия

Жорже Жезушу и Криштиану Роналду не привыкать работать вместе. Недавно они вместе трудились в саудовском клубе «Аль-Наср», где стали чемпионами Саудовской профессиональной лиги. Ожидается, что именно это успешное сотрудничество повлияет на решения тренера в сборной.

«Пока он продолжает играть и находится в форме, достойной вызова, я буду привлекать его в состав. Конечно, это будет происходить в рамках определенных лимитов и условий, которые я считаю наиболее подходящими для сборной», — пояснил Жорже Жезуш на пресс-конференции.

Роналду — не проблема, а символ

В то время как многие эксперты предполагали, что управление возрастной звездой может создать трудности для нового тренера, Жезуш опроверг эти мнения. По его словам, работа с профессионалом такого высокого уровня, как Криштиану Роналду, доставляет тренеру только удовольствие.

«Криштиану Роналду никогда не будет проблемой для сборной. Ни для команды, ни для меня. В прошлом году работать с ним было для меня большой честью, с ним очень легко найти общий язык», — добавил тренер. Жезуш охарактеризовал Роналду как символ португальского футбола и лидера, обладающего огромным авторитетом в раздевалке.

Напомним, что сборная Португалии была вынуждена досрочно завершить свое выступление на мундиале 2026 года. Роберто Мартинес в свое время признавал, что пришел с целью сделать команду чемпионом, но, не сумев этого добиться, признал, что пришло время уйти. Теперь Жорже Жезушу предстоит сформировать новую команду, сочетая талантливую молодежь и опытных ветеранов.