Рубен Аморим хочет видеть звезд Манчестер Юнайтед в Милане

Рубен Аморим, назначенный на пост главного тренера итальянского Милана, сосредоточил основное внимание на игроках своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед при формировании нового проекта. Португальский специалист включил в свой список четырех футболистов английского клуба, чтобы усилить состав «россонери». Главной целью считается марокканский защитник Нуссаир Мазрауи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Метро Sport, Рубен Аморим официально уведомил руководство Милана о своем интересе к Мазрауи. Защитник, перешедший в Манчестер из Баварии в прошлом году за 17 миллионов фунтов стерлингов, завоевал доверие тренера своими универсальными качествами. Аморим считает его важной фигурой не только в обороне, но и в контроле темпа игры.

Другие имена в списке трансферов

Мазрауи — не единственная цель Аморима. Тренер хочет пригласить в Италию еще трех футболистов из состава Манчестер Юнайтед:

Мануэль Угарте — Аморим хорошо знает его еще со времен работы в Спортинге;

Мейсон Маунт — для усиления креативности в полузащите;

Амад Диалло — для придания скорости атакующей линии.

Однако осуществить эти трансферы Милану будет непросто. В частности, Мануэль Угарте несколько потерял свою привлекательность на трансферном рынке из-за серьезной травмы, полученной во время чемпионата мира, а руководство Манчестер Юнайтед заявило, что не намерено рассматривать предложения по Мейсону Маунту и Амаду Диалло.

Как сообщил известный трансферный эксперт Маттео Моретто на ЁуТубе-канале Фабрицио Романо, официальные переговоры между клубами пока не начались. Несмотря на то, что контракт Мазрауи рассчитан до 2028 года, личный интерес Аморима может изменить ситуацию в последние дни трансферного окна.

В свое время, работая в Манчестере, Рубен Аморим высоко отзывался о Мазрауи. «Он современный футболист. Очень хорошо понимает игру, обладает высокой техникой и силен в единоборствах. Нам нужны именно такие игроки, которые уверенно обращаются с мячом», — приводит слова тренера издание Goal.com.

Главный тренер Милана стремится открыть новую страницу в Италии после 14 месяцев работы в Англии и усовершенствовать свой стиль. Этот «рейд» на Манчестер Юнайтед оценивается как важный шаг на пути к формированию состава, способного бороться за чемпионство в Серии А.