Почему денег не становится больше, сколько бы вы ни работали?

·23·Для жизни
Почему денег не становится больше, сколько бы вы ни работали?

Даже если доходы растут, в конце месяца ситуация повторяется: деньги куда-то исчезают. Если же их становится меньше, вы каким-то образом находите необходимую сумму, но финансовый рост всё равно не начинается.

Это состояние можно объяснить с помощью простого сравнения — «финансового термостата».

Как работает «настройка» в сознании?

Представьте, что вы установили кондиционер дома на 22 градуса. Независимо от того, холодно или жарко на улице, система будет стремиться вернуть температуру в комнате к этим самым 22 градусам.

Похожая привычная граница может сформироваться и в отношении человека к деньгам. Окружение в детстве, разговоры родителей о деньгах и образ жизни на протяжении многих лет приучают человека воспринимать определенный уровень дохода как «нормальный».

Почему большие деньги быстро уходят?

Если человек привык жить только на средний доход, при поступлении более крупной суммы ему может быть сложно сохранить и управлять ею.

В результате:

  • увеличивается количество незапланированных покупок;

  • не остается резерва на непредвиденные расходы;

  • деньги быстро тратятся;

  • даже при росте доходов уровень жизни мгновенно дорожает.

Таким образом, человек снова возвращается к знакомому ему финансовому состоянию.

Когда денег становится мало, решение находится быстро

Интересно, что при резком сокращении средств человек быстро активизируется: находит подработку, взыскивает долги или ищет новый источник дохода.

Но как только необходимая сумма собрана, активность снижается. Потому что главной целью был не рост, а возвращение к прежнему «безопасному уровню».

Как «поднять» финансовый термостат?

Это понятие не является научным диагнозом, а представляет собой метафору, объясняющую финансовые привычки. Для его изменения одного позитивного мышления недостаточно — нужны конкретные действия.

Прежде всего, важно отследить внутренние убеждения о деньгах:

«Зарабатывать много денег очень трудно», «деньги всё равно не задерживаются», «богатство не для меня» — не влияют ли подобные мысли на ваши решения?

После этого необходимо начать записывать доходы и расходы, настроить автоматические переводы в сбережения, осваивать новые навыки и составить четкий план по увеличению дохода.

Увеличение капитала — это не только усердная работа

Финансовый рост — это совокупный результат рабочих часов, доходов, расходов, квалификации и привычек управления деньгами.

Сколько бы человек ни работал, если каждый дополнительный доход тратится бесконтрольно, результат будет незаметен. Поэтому цель должна заключаться не только в том, чтобы зарабатывать больше, но и в том, чтобы научиться сохранять и приумножать средства.

А что происходит у вас, когда приходят более крупные суммы: они сохраняются или быстро тратятся?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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