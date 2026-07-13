Килиан Мбаппе против Испании: последний шанс ответить критикам

Предстоящий полуфинал Чемпионата мира между сборными Франции и Испании станет для Килиана Мбаппе не просто борьбой за путевку в финал, а своеобразным реваншем и площадкой для доказательства своего уровня. Помимо желания взять реванш за поражение от «Ла Рохи» в полуфинале Евро-2024 два года назад, Мбаппе стремится дать достойный ответ на бесконечную критику со стороны мадридской прессы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сейчас 27-летний французский нападающий подошел к турниру в своей лучшей спортивной форме. Однако его дела на клубном уровне идут не так гладко, как ожидалось. За два сезона в составе «Реал Мадрида» он еще не выиграл ни одного крупного трофея. Это привело к резкому усилению давления со стороны СМИ и болельщиков в столице Испании.

Трудный период в Мадриде и конфликт с прессой

С тех пор как Мбаппе перешел в « Реал Мадрид » из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента в 2024 году, его отношения с испанскими журналистами становятся все сложнее. Несмотря на то, что он забил 86 голов в 103 матчах в футболке мадридского клуба, общие неудачи команды затмили эти показатели. По данным Goal.com, в то время как «Лос Бланкос» упускают крупные трофеи, все стрелы критики направлены именно на звезду команды — Мбаппе.

Особенно тяжелым для футболиста стал финал сезона 2025-26. «Реал Мадрид» значительно отстал от своего заклятого соперника «Барселоны» в чемпионской гонке, а в четвертьфинале Лиги чемпионов был выбит «Баварией». На фоне этих неудач действия Мбаппе вне поля также стали предметом острой дискуссии в испанской прессе.

Своеобразный реванш капитана сборной Франции

Хотя в прошлом сезоне Мбаппе забил более 40 голов, снижение его результативности во второй половине сезона стало новой темой для критиков. С середины февраля до конца сезона он смог поразить ворота соперников всего четыре раза из-за травм. Теперь он хочет выйти на поле против сборной страны, ставшей для него вторым домом, и положить конец всем сомнениям.

Победа в полуфинале Чемпионата мира важна для Мбаппе по следующим причинам:

Взять реванш у Испании за поражение в полуфинале Евро-2024;

Доказать болельщикам и прессе «Реал Мадрида», что он по-прежнему является лучшим футболистом мира;

Вывести сборную Франции в финал Чемпионата мира второй раз подряд.

Это противостояние может войти в историю не только как борьба двух сильных сборных, но и как битва суперзвезды за восстановление своей репутации. Если Мбаппе сможет остановить Испанию, он вернется в Мадрид победителем и сумеет остановить волну негатива в свой адрес.