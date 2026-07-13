SpaceX запустит центры обработки данных для ИИ в космосе

·33·Технологии
SpaceX запустит центры обработки данных для ИИ в космосе

Компания SpaceX под руководством Илона Маска планирует вывести глобальную технологическую инфраструктуру на новый уровень. Начиная с 2025 года, компания приступит к запуску на орбиту Земли первых центров обработки данных (дата-кентер), обслуживающих системы искусственного интеллекта (AI). Ожидается, что этот проект станет революционным шагом не только в увеличении вычислительных мощностей, но и в вопросе экономии земных ресурсов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Глава SpaceX в беседе с губернатором Техаса Грегом Эбботтом раскрыл подробности этого стратегического плана. По его словам, в следующем году в космос будут отправлены первые тестовые спутники, а к 2027-2028 годам процесс примет масштабный характер. Благодаря этому в космосе будет сформирована огромная вычислительная сеть для выполнения задач искусственного интеллекта.

Сохранение земных ресурсов и проект Старминд

Илон Маск подчеркивает, что одной из главных причин переноса вычислительных мощностей в космос являются ограниченные ресурсы на Земле. Центры обработки данных требуют огромного количества электроэнергии и воды для охлаждения. В космосе же эти потребности можно удовлетворить за счет солнечной энергии и естественных систем охлаждения в условиях вакуума. Это снизит негативное воздействие на экологию нашей планеты.

Данная инициатива является частью проекта Старминд, разрабатываемого SpaceX. Старминд должен стать крупнейшей в мире орбитальной инфраструктурой, специализирующейся на обработке алгоритмов искусственного интеллекта. Согласно данным иксбт.ком, в рамках этого проекта не исключена интеграция вычислительных мощностей в космосе со спутниками Starlink.

Новый завод и производственные мощности

Для реализации планов SpaceX в настоящее время продолжает строительство огромного завода площадью 1 миллион квадратных метров. На этом предприятии будут производиться спутники нового поколения, предназначенные именно для искусственного интеллекта. Примечательно, что, по мнению Маска, проектирование и сборка таких орбитальных дата-кентров пройдут значительно проще, чем текущих спутников связи Starlink.

Для пользователей и местного технологического сообщества эта новость важна с точки зрения взаимосвязи космических технологий и искусственного интеллекта. Если проект будет успешно реализован, в будущем сложные системы, такие как ChatGPT, или вычислительные процессы на базе чипов NVIDIA могут выполняться непосредственно на орбите. Это повысит скорость передачи данных и придаст новый импульс глобальной цифровой экономике.

SpaceXElon MuskСунъий ИнтеллектStarmindТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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